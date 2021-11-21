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KAZANCILAR ÇARŞISI’NIN YENİ YÜZÜNE ÇOK AZ KALDI

Melikgazi Belediyesi, Kayseri’ye gelen misafirlerin yoğun olarak ziyaret ettiği Kazancılar Çarşı’sını yenileme çalışmalarına devam ediyor.

KAZANCILAR ÇARŞISI’NIN YENİ YÜZÜNE ÇOK AZ KALDI

Çarşıyı yenileyerek yepyeni bir görünüm kazandıracaklarını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Kazancılar Çarşısı’nda bölgenin hem zeminde hem tavanında hem de dükkân cephelerini yenileyerek Kayseri’ye yeni bir görünüm kazandırmaya çalışıyoruz. İnşallah burası çok daha güzel bir mekân haline gelecek. Özellikle Kayseri dışından gelen vatandaşlarımız burada çok nitelikli bir alana gelmiş olacaklar. Şuanda çalışmalar son hızıyla devam ediyor, altyapı bitti. Şimdi zeminini düzeltiyoruz ve tavan bitmesiyle birlikte burası hazır olacak. İnşallah yakın zamanda sizlerin beğenisine sunacağı. Buradaki esnaf kardeşlerimize destekleri için teşekkür ediyor, hayırlı olmasını dilerim.” dedi.
 

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KazancılarMelikgazi Belediyesi
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