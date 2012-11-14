Kazanın Nasıl Olduğunu Kimse Anlatamadı

Kayseri Adliyesi 2’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanık K.A., davacı M.B. ve avukatlar hazır bulundu. Tutuklu olarak yargılanan K.A., kazanın nasıl olduğunu hatırlayamadığını söyledi. Yaklaşık 20 tanığın dinlendiği duruşmada kaza anını hatırlayan olmadı.

Sanık K.A. mahkemede verdiği ifadesinde, “Ölenlere rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Derin üzüntü içerisindeyim. Olay günü Kayseri istikametinden Niğde istikametine doğru 23 LD 705 plakalı aracımla seyir halindeyken, aniden gözlerim karardı ve hiçbir şeye tepki veremez oldum. Ben bu anı hatırlayamıyorum, çok üzgünüm” şeklinde konuştu.

Davacı M.B. ise, “Niğde istikametinden Kayseri istikametine doğru sağ şeritten seyir halinde iken, yavaş bir şekilde gidiyordum. Ne olduğunu anlamadan ters istikametten gelen bir araç ile çarpıştık. Kazanın nasıl olduğunu görmedim” diye konuştu.

Mahkeme heyeti rapor eksikliği nedeniyle duruşmayı erteledi.

Kayseri Kuzey Çevreyolu'nda 23 Ağustos 2012 tarihinde meydana gelen trafik kazasında 23 LD 705 plakalı araç ile 38 S 0079 plakalı minibüs kafa kafaya çarpışmıştı. Meydana gelen trafik kazasında H.G. ve H.S. hayatını kaybetmiş 28 kişi de yaralanmıştı. (iha)

