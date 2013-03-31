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Kazım Karabekir'i Kızı Anlattı

Kültür Eyvanı Derneği’nin düzenlediği koferansta Timsal Karabekir, Kurtuluş Savaşı komutanlarından olan babası Kazım Karabekir’in hayatını anlattı.

Kazım Karabekir'i Kızı Anlattı
İl Özel İdare’de düzenlenen konferansa büyük ilgi gösterilirken, açılış konuşmasını yapan Tekden Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Tekden, “Biz Kültür Eyvanı yaklaşık bir yıldır, Kayseri'de hizmet veriyoruz. Daha önceden Eyvan Dergimiz vardı bu dergimiz de devam edecek olan bir dergidir. O dergi çerçevesinde böyle bir dernek kuruluşunu gerekli gördük. Eyvan farklı bir anlama gelebilir ama eyvan, tamamen Türkçe'dir. Eski evlerde olduğu gibi medreselerimizde bir tarafı açık olan dinlenme mahali veya sohbet mahali olarak kullanılan bir mekanmış. Biz bunu malesef şöyle açıklıyorum, platform yerine kullanıyoruz. Bizim medeniyetimizin dilini yeniden diriltmeye ihtiyacımız var. Bu yüzden işe başlarken, ismi seçmek de özen gösterdik. Bu maksatla gençlerimizin bizi anlaması, medeniyet ürünlerine gençlerin tam anlamıyla vakıf olabilmesi için gayret gösteriyoruz. Toplantılarımızda gençlerin organizasyon yapmasına önem veriyoruz. Dergimiz amatör bir ruhla ama herkesin beğendiği bir dergi olabilme çabası içerisindedir. Bu amaçla bir takım sohbetler ve konferanslar düzenliyoruz. Gençlerimizi milli kimliklerine yaklaştırmak, onlara milli şahsiyet yerleştirmek açısından konferanslar düzenliyoruz” diye konuştu.
Kazım Karabekir’in kızı Timsal Karabekir ise “Geçmişimizi bilmezsek belli sıkıntılar bizi zaman zaman rahatsız edecektir. Mesleğin ne olursa bir tarihçi kadar tarihinizi bilmek zorundasınız. İleride herkes tarihle karşı karşıya gelebilir” diyerek, Kurtuluş Savaşı komutanlarından Kazım Karabekir’in hayatını fotoğraflarla anlattı.
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