KEMAL BEYİN ADALETİNE NASIL İNANAYIM?

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın gündemi ile Türkiye'de kentsel dönüşüm konusunda atılacak adımları CNN Türk'te Hakan Çelik'e anlattı. Marmara'da yaşanabilecek olası bir deprem tehlikesi üzerine açıklamalarda bulunan Bakan Özhaseki, kentsel dönüşüm çalışmalarının hızlanarak devam edeceğini belirtti. Önümüzdeki dönemde Meclis'te çıkarılacak yeni yasayla birlikte kentsel dönüşümün tüm Türkiye'de ivme kazanacağını dile getiren Özhaseki, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik de eleştirilerde bulundu.





CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun 2011 yılında genel başkanlığa seçildiği dönemde, Meclis'te Kayseri Büyükşehir Belediyesiyle ilgili suçlamalarda bulunduğunu belirten Özhaseki, Kılıçdaroğlu'nun 300 sayfalık uydurma bir kumpas dosyasını savunmaya başladığını söyledi. Özhaseki, "Ömrümde bu kadar yalan söyleyen insan görmedim dedim Kemal Bey için. Bu sözlerim üzerine beni mahkemeye verdi. Sonra mahkemeye tek tek yalanlarının belgelerini gönderdim. Savcılık incelemede bulundu. Gerçekten tüm iddialar yalandan ibaret . Savcı, kovuşturmaya gerek yok dedi. Bütün bunları yaşamış biri olarak Kemal Beyin adalet sözlerine nasıl inanayım? Kemal Bey'in Meclis'te bana karşı yaptığı suçlamalardan dolayı tazminat davları kazandık. Tazminatların tamamıyla da Kayseri'de aşevlerinde sucuk dağıtıldı" diye konuştu.



Bakan Özhaseki CNN Türk canlı yayınında son günlerde sıklıkla gündeme gelen kentsel dönüşüm konusunu da değerlendirdi. Deprem tehlikesinin bu ülkenin bir gerçeği olduğunu belirten Özhaseki, bu konudaki uzmanların görüşlerine dikkat çekti. Uzmanların hemen hepsinin Marmara'da bir deprem gerçekleşeceği konusunda hemfikir olduğunu dile getiren Özhaseki, "İstanbul'da ortalama 4 milyon 700 bin civarında bağımsız birim var. Bunların içinde 600 bini riskli görünüyor. 600 bin bağımsız birim yıkılabilir. Bina yıkıldığında, alt yapı da gidebilir, sokaktaki arabalar da zarar görür. Marmara depreminde 17 bin 500 kişi can vermiş, on binlerce insan yaralı, binlerce bina da hasarlı hale gelmişti. O depremde İstanbul Avcılar'da 254 kişi kaybedildi. 80 kilometre mesafeden bile büyük etkisi olmuştu" diye konuştu.







"Kentsel dönüşüm Şehircilik Şurası'nda ele alındı"



Kentsel dönüşüme ilişkin yapılacak çalışmaların Şehircilik Şurası'nda her yönüyle değerlendirildiğini kaydeden Bakan Özhaseki, 1999 yılından önce inşa edilen yapıların sağlam olarak görülemeyeceğini ve öncellikli olarak bu yapıların dönüştürülmesinin amaçlandığını söyledi. Bu kapsamda senede 500 bin bağımsız birimin dönüştürülmesinin hedeflendiğini de belirten Bakan Özhaseki, "Bugüne kadar finansman bir engel olarak görülüyordu. Şehircilik Şurası'nda bu konu masaya yatırıldı. Müteahitler, belediyeler ve diğer uzmanlar hep birlikte tartıştı. Tüm bu sayılar bu çalışmaların sonucuna göre belirlendi. Türkiye'deki yapı stoğunu tartışırken 1999 sonrası yapılan binaların daha sağlam olduğunu kabul ediyoruz. 2012'de bir kentsel dönüşüm yasası çıktı ve belediyelere faizsiz kredi imkanı verildi. İnsanlar evlerinden çıktıklarında 3 yıl boyunca biz kirasını da veriyoruz dendi. Bunun neticesinde 1 milyon 200 bin bağımsız birim müraacat etmiş. Müracaat edenler arasından bir kısmı yıkılarak yeniden yapılmış. Bu güzel bir çalışma. Şimdi biz bunu biraz daha hızlandıracağız. Yönetmeliğimize göre inşa edilen binaların sağlam olduğunu kabul edebiliriz" açıklamalarında bulundu.





"Belediyelere can suyu"



Kentsel dönüşüm konusunda finansmanın en önemli sorun olarak görüldüğünün altını çizen Bakan Özhaseki, İller Bankası'nın bu sorunun çözümünde önemli bir rol üstleneceğini belirtti. İller Bankası kaynaklarının önümüzdeki yıldan itibaren kentsel dönüşüm yapacak belediyelere kullandırılacağını dile getiren Özhaseki, "İller Bankası sosyal tesislerinin tamamını satılığa çıkardık. 21 yerde bulunan, insanların kullandığı, konaklama ve restoran olarak hizmet veren sosyal tesisleri satılığa çıkardık. Ankara'daki yer 300 milyon lira ediyor. Bu paraları kentsel dönüşüm havuzuna koyacağız. Çok ciddi büyüklükte bir havuz oluşuyor. Belediyelere can suyu gibi bu paralar verilecek" diye konuştu.



