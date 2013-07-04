“KENDİNE GÜVENEN BİREYLER YETİŞTİRİYORUZ”

İlim Yayma Cemiyeti 17 Haziran’da başlayan yaz okulunda bu yıl da 60 öğrenciye ders verdi. 7-11 yaş gurubunu içine alan yaz okulunda Kuran-ı Kerim, temel dini bilgiler, siyer, ahlak, sure ezberi ve ilahi- şiir gibi kurslar bulunuyor. Okulda bulunan Çocuklara bu tür dini ve ahlaki gelişimlerine yardımcı derslerin yanı sıra çocukları sosyalleştirmek adına futbol, satranç, gezi ve piknik gibi aktivitelerde yapılıyor. 11 eğitimcinin bulunduğu yaz okulunda onar kişilik sınıflarda ders veriliyor.

İlim Yayma Cemiyeti Kayseri Şube Müdürü İsmail Aslan daha nitelikli bir eğitim vermek için az sayıda öğrenci aldıklarını söylüyor. Aslan, “Az sayıda ve küçük yaş gurubundan öğrenci alıyoruz. Çünkü bu yaşta verilen eğitim hem daha kaliteli oluyor hem de ömür boyunca unutulmuyor.” diyor. Amaçlarının geleceğe, kendine güvenen, milli değerlerini tanımış, dini bilgi donanımına sahip bireyler yetiştirmek olduğunu söyleyen Aslan, birincil gayelerinin çocuğun kendisine güvenmesini sağlamak olduğunu kaydediyor. 63 yıllık bir kuruluş olduklarını belirten Aslan; “Bu yapı bir cemaat ya da hizip çalışması değildir, biz toplumun her kesimine hitap eden, ilme ve dine sevdalı herkesi kucaklayan bir oluşumuz’ şeklinde konuştu. Çocukları ailelerinden daha iyi tanıyabiliriz. Çünkü biz dış gözüz eksiklerini de fazlalıklarını da ailelerinden daha iyi analiz edebiliriz diyen Aslan, bu doğrultuda yaz okuluna katılan öğrenci velilerinin hazırlanan raporlarla bilgilendirildiğini söylüyor.

İlim Yayma Cemiyeti yaz okulu 12 Temmuzda sona erecek. Okula katılan öğrencilere okul bitiminde sertifika verilecek. Başarılı öğrenciler çeşitli hediyeler ile ödüllendirilecek.