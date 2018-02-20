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Kendisi küçük yüreği büyük

Kayseri'de yaşayan 8 yaşındaki Göknur Yılmaz, harçlığını Mehmetçik Vakfı'na bağışladı.

Kendisi küçük yüreği büyük

Sabit Boz Ahmet İlköğretim Okulunda eğitim gören 8 yaşındaki Göknur Yılmaz, Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçiğe destek olmak amacıyla tablet almak için biriktirdiği harçlığını, Mehmetçik Vakfı'na bağışladı.
Anne ve babasının haberleri izlediği sırada operasyonları gördüğünü anlatan Yılmaz, "Bu kumbaradaki parayı tablet almak için biriktirmiştim. Annem ile babam haber izlerken asker ağabeylerimi gördüm ve yardım etmek istedim. Bu parayı tablet alabilmek için çok zor biriktirmiştim. Tablet almak önemli değil, asker ağabeylerimiz daha önemli. Asker ağabeylerim, tablet sizlere feda olsun. Bende büyüdüğüm zaman sizin gibi komutan olup, sizleri koruyacağım." dedi. 

AA
 

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Anahtar Kelimeler:
Zeytin Dalı
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