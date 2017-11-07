Kendisine hala “çekil!” çağrısı gelmeyen Çömelek Belediye Başkanı istifa etti

Kendisine hala “istifa” çağrısı gelmeyen, dolayısıyla medya ve kamuoyunda adı bile geçmeyen Çömelek Belediye Başkanı Cemil Çökelek, bu tutumu protesto etmek için belediye başkanlığından istifa etti.







Madem öyle, işte böyle!

Çömelek Çeşmebaşı’nda bir basın toplantısı düzenleyerek bu önemli kararını Çömeleğin Sesi ve Çömelek Postası muhabirleri ile paylaşan Başkan Çökelek “Külliye tarafından hala aranmamamı ‘zül’ olarak addediyorum. Benim Kadir Topbaş ve Melih Gökçek’ten neyim eksik Allahaşkına! Madem öyle, işte böyle! Onlar istifa ettirmiyorlarsa ben inadına belediye başkanlığından istifa ediyorum. Ancak Belediye Meclisimiz istifamı kabul etmeyip yeniden aday gösterirse, tekrar seçilmem halinde görevden kaçmayacağımı da halkımıza müjdeliyorum.” dedi.