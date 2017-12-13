KENTSEL DÖNÜŞÜM KAYGISI

Mimarlar Odası Kayseri Şubesi, Makine Mühendisleri Odası Kayseri Şubesi, İnşaat Mühendisleri Odası, Anadolu Yapım Müteahhitleri Federasyonu ve Kayseri İmar İnşaat Müteahhitleri Derneği (KAYİMDER) tarafından kentsel dönüşüm projeleri ile ilgili yapılan ortaklaşa yapılan çalışmalarda elde edilen sonuçlar kamuoyu ile paylaşıldı.



Mimarlar Odası Konferans Salonu’nda düzenlenen basın toplantısında, odalar adına bir konuşma yapan Mimarlar Odası Kayseri Şube Başkanı Eda Velibaşoğlu, kentsel dönüşüm uygulamalarının geldiği noktadan kaygı duyduklarını söyledi.







Velibaşoğlu, “Son yıllarda kentimizde hızlı bir şekilde büyükşehir ve ilçe belediyelerimiz tarafından devam ettirilen kentsel dönüşüm projeleriyle ilgili yaptığımız çalışmalardan elde ettiğimiz sonuçların ışığı altında kentsel dönüşüm projelerinin ve uygulamalarının geldiği noktadan kaygılıyız. Kentsel dönüşüme karşı değiliz, vatandaşlarımızın daha güvenilirliği olan yaşam kalitesini artıran konutlarda yaşamasını sağlamak elbette kamunun ve bizlerin görevleri arasındadır. Kentsel dönüşümün sosyal boyutları ele alındığında kentsel dönüşüm mevzuatı kapsamında yapılan uygulamalardan, özellikle konunun sosyal boyutunun tam olarak yerine getirilemediği, kamusal alanların, teknik alt yapının, sosyal donatıların yetersiz olduğu yapılan birçok çalışma tespit edilmiştir. Bununla beraber yerinde dönüşümün tam olarak uygulanamadığı, kişilerin hak sahibi olmalarına rağmen aynı alanlarda barınmasının hak sahiplerine ekonomik olarak ek yük getireceği sonuçlarını daha önceki çalışmalarımızda da dile getirmiştik” ifadelerini kullandı.



Velibaşoğlu, “Kentsel dönüşüm ekonomik olarak ele alındığında ise, özellikle yapılan uygulamaların kamu kurumları niteliğindeki belediyeler tarafından kendi oluşturdukları şirketler aracılığı ile yapılıyor olması, uygulamaların tekelleşmesi, haksız ve eşit olmayan rekabetten dolayı mimar, mühendislerin, yapı denetim firmalarının ve müteahhitlerin çalışma ve yaşam koşullarını zorlaştırırken, sosyal adalet dengesini bozmaktadır. Tüm belediyelerin aynı anda bu kadar çok alanda kentsel dönüşüm projeleri üreterek, ilimizdeki arz talep dengesini bozarak ekonomik sıkıntılara sebebiyet vereceğine inanmaktayız. Özellikle belediyeler kentsel dönüşümü gelir kapısı olarak görmemeli, vatandaşlara ve yüklenicilere yardımcı olmalıdırlar. Bununla birlikte biz mimarların, mühendislerin ve müteahhitlerin daha iyi koşullarda halkımıza hizmet verebilmeleri için Müteahhit Yasası, Mimarlık Yasası, Yetkin Mühendislik Yasası ve İhale Kanununun düzenlenmesi gibi konularda yasal düzenlemelerin biran önce siyasi iktidar tarafından yapılması zaruri hale gelmiştir” şeklinde konuştu.

İHA