Keşke sen de hak etmediğin vekilliği iade etsen!

Kayseri Milletvekili İsmail Tamer bir dizi ziyaret için Iğdır’a gitti. Tamer ilk ziyaretini Iğdır Valisi Enver Ünlü’ye gerçekleştirdi ve “hayırlı olsun” temennisinde bulundu. Daha sonra AK Parti Iğdır İl Teşkilatını ziyaret eden Tamer, ardından parti yönetimi ve STK’lar ile ilin problemlerinin konuşulduğu bir toplantı gerçekleştirdi.



Tamer, tüm bu ziyaretlerini kişisel sosyal medya hesabı twitterdan paylaştı. Tamer’in en dikkat çekici paylaşımı ise Iğdırlı genç Ömer ile yaşadıkları oldu. Tamer, ay çekirdeği satan Ömer’e bir lira yerine beş lira verdiğini ancak Ömer’in bunu hak etmediğini söyleyerek para üstünü iade ettiğini takipçileri ile paylaştı. Bunun üzerine Tamer’e bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından ince göndermelerde bulunuldu. Bazı twitter kullanıcıları ‘Sen de keşke hak etmediğin milletvekilliğini iade etsen hiç de fena olmaz!’ şeklinde yorumda bulundu. Tamer’in bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından savunulması üzerine bu kez de Sakallı Vatandaş isimli bir twitter kullanıcısı “Sayın İsmail Tamer sizin yaptığınız işlerde alın teriniz değil, Pensilvanya'da vatan haini ile çekilmiş fotoğraflarınız var.” şeklinde tepki gösterdi.















FETÖ liderini ziyaret eden vekiller arasındaydı

Bilindiği gibi bazı Ak Parti Milletvekillerinin FETÖ Lideri Fetullah Gülen ile olay bir fotoğrafı ortaya çıkmıştı. Pensilvanya’da çekildiği anlaşılan şok fotoğrafta Kayseri Milletvekili İsmail Tamer ve eski Milletvekili Ahmet Öksüzkaya da yer alıyordu. Kamuoyunda çok tartışılan fotoğraf için Tamer, “New Jersey’inin 100 km uzağında bulunan bir alışveriş merkezine gittik, yaklaşık 3-4 saat orada kaldık. Alışveriş sonrasında bir arkadaşımız o dönemde bunu oradaki arkadaşımız diyor, 'Fetullah Hoca Efendi buraya 30 dakika mesafede gelmişken onu da ziyaret edelim.’ Ben gitmek istemedim ama çoğunluk Gülen’i ziyaret etmeye karar verince benim itiraz etme şansım kalmadı ve gittik.” ifadelerini kullanmıştı.



Haber: Bünyamin Gültekin