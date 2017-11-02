KESKİN: Büyükşehir Belediyesi borçlarını açıklasın

“Özhaseki gökdelenleri unutmuş gibi…”
Son günlerde Kayseri’nin kamuoyunda sıklıkla gündeme geldiğini ve gündeme gelişlerin olumsuz anlamda yansıması olduğunu belirten İl Başkanı Feyzullah Keskin, “Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, şehirlerin çirkin görüntülerini CHP’ye mal etti ve örnekler verdi ama Kayseri Forum’un yanındaki gökdelenleri unutmuş olacak ki eleştiri yapıyor. Artık AK partinin kültürü haline gelen bütün olumsuzlukları CHP’ye yakıştırmaya başlamalarının bir örneğini daha gördük. Bakan Özhaseki, bir önceki basın toplantısında göstermiş olduğumuz mahkeme sonuçlarına rağmen yine de gündeme sürekli ‘sucuk’ olayını getirip duruyor. Ve arkasından ‘edep yahu!’ diye bir cümle kullanıyor. Gerçekten de edep artık. Olmayan bir olayı farklı bir şekilde yansıtmayı, kamuoyunu yanıltmayı siyasete yakıştıramadık. Özhaseki’ye de yakıştıramadık. Artık bu ‘sucuk’ olayını anlatmayı bırakması gerekiyor. Kayseri kamuoyu şunu bilsin ki; evet Mehmet Özhaseki sucuk dağıtmıştır. Ama bu sucukların parasını kendi cebinden ödemiştir. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’ndan aldığı tazminatla değil ama nedense bunu ikide bir gündeme getirip duruyor. Dağıtılan bu sucukların parasının Kılıçdaroğlu’ndan çıkmadığını, almış olduğu 20 bin küsur parayı tekrar faiziyle iade ettiğini, Yargıtay’ın karar düzeltmelerinde tasdiklerini, belgelerini, seri numaralarını, her şeyini sunmuştum. Bunu kendisine söyleyin. Artık bu sucuk olayını diline dolayıp durmasın. Ya bakana avukatları yanlış bilgi veriyorlar, doğruyu söylemiyorlar. Ya da bakanın bu konuyla ilgili bir sıkıntısı var. Kendisi de hukukçu; bu davaların ne olduğunu incelesin ve eğer varsa bir belgesi, bir mahkeme kararı lütfen bunu kamuoyuyla paylaşsın biz de öğrenelim.” şeklinde konuştu
“Kitap Fuarı düşünceye saygısızlıkla ön plana çıktı”
İhsan Eliaçık’ın kitap fuarına alınmamasının Kayseri imajını zedelediğini de belirten Keskin; “Kayseri’de çok güzel bir etkinlik yapıldı. Bir şehrin yapması gereken etkinliklerden birisiydi ama maalesef şehrimiz bu yapılan güzellikle ön plana çıkmadı. Düşünce özgürlüğüne, düşünceye saygısızlıkla yansıdı. Sanki düşüncelere sıcak bakmayan, farklı düşünceleri içinde barındırmayan bir vizyonla çıkmış hale geldi. Daha da üzücü olan, yazarı Kitap Fuarı’na sokmayanların belediyenin çalışanı çıkması… Belediyede zamanında biz militanları temizledik diye öğünenler acaba şimdi militan mı doldurmaya başladılar? Eğer o yazarın düşüncelerini beğenmiyorsanız kitaplarını alıp okumazsınız, kitaplarını götürüp imzalatmazsınız… İçeriye alınmayan yazarla, içeriye alınmasına engel olan kişilerin zamanında aynı yolda yürüdükleri, aynı fikirde olduklarını da ne acı ki görüyoruz. Ve tahammüllerinin kalmadığını da görüyoruz. Birlikte yola çıktıkları, birlikte hareket ettikleri insanların fikirlerine de tahammülleri kalmamış. Sözleriyle, yaptıkları davranışlar birbirlerini tutmamaya başlıyor.” ifadelerini kullandı.
FETÖ ile mücadelede ayrımcılık
“FETÖ ile ilgili mücadele ettiklerini söylüyorlar ama belediyeye ait Spor A.Ş.’de üst yetkilerde olan birisinin eşi FETÖ’ye 15 Temmuz’dan sonra övgülerinden dolayı baskılar, şikâyetler artmaya başlayınca görevden alınıyor. Ama görevden alınırken de tazminatları, alacaklarının hepsi kendisine sunularak görevden uzaklaştırılıyor. FETÖ ile mücadele ederken siz insanların mallarına el koyuyordunuz, yaşam şansı vermiyordunuz demek ki orada bile mücadelede ayrımcılık yapıyorlar. Bu konuda da samimi olmadıklarına inanıyorum.” diyen Keskin sözlerini şöyle tamamladı:
“Borçları açıklasın”
“Şehirde yatırımlar yapılıyor. Ben her basın toplantısında ifade ediyorum; şehrimize katkı sağlayan herkesten Allah razı olsun. Kayseri unutamayacağı belediye başkanları da gördü. Gelen belediye başkanlarının hepsi Kayseri’ye katkı sağladılar ama son dönemde yapılan uygulamalar maalesef bir telaşa dönüşmeye başladı. Bu anlamda düşünce özgürlüğüne herkesin saygı duyması lazım. Ve özellikle bu şehrin belediye başkanına saygı duyması lazım. Bütün yatırımların arkasındayız ama bir de bu işin mali boyutları var. Eğer mali boyutları şehrimiz sıkıntıya sokacak hale geliyorsa ona da dikkat etmek lazım. Ve ben buradan Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin, Kocasinan ve Melikgazi belediyelerinin kendilerinin ve kendilerine bağlı olan kuruluşların toplam borcunu sayın başkan Mustafa Çelik’in bir an önce açıklamasını istiyorum. Eğer borç miktarı ilerde sıkıntı yaratacak durumdaysa o zaman tekrar bu şehri düşünerek hareket etmesini tavsiye ediyorum.”
Haber: Tuba Köksal