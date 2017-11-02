KESKİN: Büyükşehir Belediyesi borçlarını açıklasın

CHP Kayseri İl Başkanı Feyzullah Keskin, parti binasında yaptığı basın açıklamasıyla, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’nin ‘sucuk’ olayını gündeme getirmesine tepki gösterdi. Kitap Fuarında yaşanan kötü olaylara da değinen Keskin, Mustafa Çelik’ten Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin ne kadar borcu olduğunu açıklamasını istedi.

02 Kasım 2017 Perşembe 11:38