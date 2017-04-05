KEYKUBAT’TA “ZORAKİ” YAŞAM MERKEZİ

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Şeker Fabrikasının 458 dönüm tapulu arazisini de kapsayan 1000 dönümlük geniş bir alan üzerinde kurulacak olan “Keykubat Kent Park Yaşam Merkezi ” projesinin gerekli satın alma, istimlak veya anlaşmalar yapılmadan başlatılması tepkilere yol açtı.







O protokol imzalandı mı?

Görüştüğümüz bölge sakinleri ve bazı Şeker çalışanları “Yangından mal mı kaçırılıyor? Bu ne acele! Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Şeker’le bir protokol imzalayarak araziyi alacaklarını söylemişti. Bu protokol imzalandı mı? İmzalanmadıysa Şeker arazisi üzerinde ne hakla çalışma yürütüyor? Bu durum taciz sayılmaz mı?” şeklinde sorular yönelttiler.

Bilindiği gibi Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik yeni projelerini tanıttığı toplantılarda burayı da prestij projeleri arasında saymış, tepede yaptığı incelemeler Belediye Basın Yayın birimince hazırlanan 21 Mart 2016 tarihli bültende anlatılmıştı. Haberde Çelik’in ağzından, ‘Buradaki arazinin bir kısmı Şeker Fabrikası arazisi. Onlarla yapacağımız protokolle bölgeyi bir bütün olarak değerlendireceğiz.” ifadesi de yer almıştı.







Söz konusu basın bülteni şöyle;

“Kentpark için çalışmalar başlıyor

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kayseri'nin en önemli yaşam merkezlerinden birisi olacak olan Keykubat Kentpark'ın yapılacağı bölgede incelemelerde bulundu. Şeker Gölü'nü de içine alacak olan Kentpark bünyesinde Macerapark da bulunacak.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Şeker Gölü ve çevresi, Şeker Tepesi ve Keykubat Tepesinde incelemelerde bulunarak yapılacak olan Kentpark'ın hangi bölgeleri kapsayacağını yerinde gördü. Yapacakları önemli rekreasyon alanlarının başında Keykubat Kentpark projesinin geldiğini vurgulayan Başkan Mustafa Çelik, proje çalışmalarına başladıklarını söyledi.

Projenin bir kent ormanı niteliğinde olacağını dile getiren Başkan Çelik, ‘İçinde mesire alanları ve farklı aktivitelerin olacağı bir alan olarak planlayacağız. Proje çalışmalarına başladık. Şeker Gölü ile bütünleşecek bir proje hazırlayacağız. Özellikle gençlerimiz ve çocuklarımız farklı aktivite alanlarını burada bulabilecekler. Spor alanları ve gençlerin enerjilerini atabilecekleri Macerapark yapacağız. Ayrıca burada Kayseri ikliminde yetişen her türlü meyve ağacının görünmesini istiyoruz. Bu nedenle çocukların her türlü meyve ağacından meyve toplayıp yiyebilecekleri halka açık meyve bahçeleri oluşturacağız. Tepede birbirinden farklı Kayseri lezzetlerinin sunulacağı güzel bir mekan yapacağız. Bu sezon temelini atarak yeşil doku çalışmalarına başlayacağız’ dedi.







Açıklamasında Şeker Fabrikası yöneticilerine de teşekkür eden Başkan Mustafa Çelik, ‘Buradaki arazinin bir kısmı Şeker Fabrikası arazisi. Onlarla yapacağımız protokolle bölgeyi bir bütün olarak değerlendireceğiz. Yine burada Keykubatiye Sarayı kalıntıları var. Kazı çalışmaları başladı. Hızlı gitmesi için destek vereceğiz. Kentpark'ı bitirdiğimizde 20-30 yıl sonra dua alacağımız önemli işlerden biri olacak. Nasıl ki Rahmetli Çalık'a Beştepeler için dua ediyorsak, nasıl ki Gesi'deki minicik fidanlığı çamlık haline getiren Rahmetli Mustafa Demirkan'a dua ediyorsak biz de halkımızdan dua alırız diye düşünüyoruz’ şeklinde konuştu.”

(Kayseri Gündem)

