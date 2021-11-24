KGGD BAŞKANI GÜLSOY: ''DEVLETİMİZİN GÜCÜNE GÜVENMELİYİZ''

Gülsoy ‘’Ülke olarak hassas bir dönemden geçmekteyiz. Gerek sosyal medyada, gerekse fiziki ortamlarda, ülkemizin yoksulluğa sürüklendiği konusunda algı yapılmaya çalışılmaktadır.

Bu tür durumlar, sadece Türkiye’de değil, dünyada da yaşanmaktadır. Ve her ülkenin enflasyonla mücadele etme politikası farklıdır. Ülkemizin, bunun önüne geçecek gücü ve kudreti vardır.

İş insanları olarak bizler, rehavete kapılmak, telaşlanmak yerine, tüm sektörler ile birlikte devletimiz için sırt sırta, el ele vermeliyiz. Devletimizin gücüne güvenmeliyiz.

Ekonomimizin kur-faiz üzerinden kötüye gidiyor gibi lanse edilmesine müsaade etmemeliyiz.

Düşük faiz yüksek kur politikasına devam edilmesi durumunda ülkemizdeki tüm ekonomik parametreler en geç 2022 Haziranında düzelecektir. Bu politikadan başka da çare bulunmamaktadır. Böyle bir politikanın ise en az beş yıl istediği yönündeki iddialar da doğru değildir. Cumhur ittifakı zaten gerekli tedbirleri almış ve son parkura girmiştir.Lider ülke 2023 hedeflerine giden yolu, bu son parkur belirleyecektir.

Düşük faiz yüksek kur politikası ile birlikte birçok başarılı işlere imza atılmıştır. Örnek verecek olursak, yerli savunma sanayinin kurulması ve tüm dünyaya örnek olacak işlerin yapılması, Avrupa ülkeleri ve Amerika salgınla mücadele konusunda yerlerde sürünürken, ülkemizin başarılı bir duruş sergilemesi, altyapı yatırımları bunlara örnektir.

2019 yılında ortaya çıkan koronavirüs salgınından sonra tüm dünyada ekonomik dalgalanmalar meydana gelmeye başladı. Girilen karantinalar üretim, turizm ve diğer istihdam alanlarında sarkmaların oluşmasını beraberinde getirdi.

Pandemiden sonraki süreçte, en az hasar alan ülkelerden biri olma, daha da iyiye gitme gibi bir fırsatını kaçırmamalıyız.