KHK eleştirisi sonrası Gül'den dikkat çeken ziyaret

Son dönemde AK Parti’nin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hedefinde olan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, AK Parti içindeki muhaliflere yakınlığıyla bilinen Karar gazetesini ziyaret etti.

Amcası Mahmut Gül'ün vefatı nedeniyle ertelediği ziyareti bugün gerçekleştiren Abdullah Gül'ü Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Kiras ile diğer yönetici ve yazarlar ağırladı.

Gazete ekibiyle sohbet eden Gül, medyanın demokrasiler için vazgeçilmez olduğunu söyledi. Karar gazetesini yakından takip ettiğini ve yayın hayatına yeni başlayan kitap ekini beğendiğini belirten Gül, başarılar diledi.

ZİYARETTE ERDOĞAN'A YANIT VERDİ: Odatv’nin haberine göre Gül, ziyaretinde, AK Parti’den ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kendisine gelen eleştirilere de yanıt verdi.

Abdullah Gül, 696 sayılı KHK’da “terör eylemlerini bastırırken suç işleyen sivillere yargı muafiyeti getirilen” düzenlemeyi eleştirmişti. Bunun üzerine AK Parti’den de Gül’e karşı açıklamalar gelmişti. En son dün Sudan ziyaretinden dönerken uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül’e “Muğlaklıktan bahsetmesi üzücü, neye dayanarak böyle bir muğlaklıktan bahsediyorsunuz” sözleriyle tepki göstermişti.

HÜKÜMETE MESAJ MI?

Ziyaretin tam da bu sürece denk gelmesi iktidara mesaj olarak yorumlandı.

İşte o ziyaretten fotoğraf:



