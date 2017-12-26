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KHK'lar haşa vahiy değil!

Kayseri Barosu eski başkanlarından Avukat Fevzi Konaç, Olağanüstü Hal kapsamında çıkarılan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile ilgili yaşanan tartışmalara anlam veremediğini belirterek; “KHK'lar haşa vahiy değildir. Neden kutsal metinlermiş gibi davranılması isteniyor. Anlayan beri gelsin!” dedi.

KHK'lar haşa vahiy değil!

Türkiye bir kaç gündür, Olağanüstü Hal kapsamında çıkarılan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'yi tartışıyor. Bazıları kararnamenin kaygı verici olduğunu belirtirken,  bazı kesim ise her hangi bir yanlışlık görmüyor.
Kayseri Barosu eski başkanlarından Avukat Fevzi Konaç ise söz konusu kararname ile ilgili görüşlerini sosyal medya hesabından şu sözlerle paylaştı.
“Allah Allah... Müslümanlar (!) KHK'lar haşa vahiy değildir... doğru tarafları ve ihtiyaçlara yasal çözüm getiren kısımlarına, başımız üstüne denilir... yanlışları eleştirilebilir... neden kutsal metinlermiş gibi davranılması isteniyor... anlayan beri gelsin.!”



“Şakşakçılar kavga üretiyor”
Konaç, gazetemize yaptığı açıklamasında ise “Bir hukukçu olarak metne baktığımda ilk aklıma gelen bu KHK’daki ifade geniş yorumla ‘bugün darbe devamı sayılabilecek bir olayda görev alarak suç işleyen bir sivilin de ceza almayacağını mı söylüyor?’ tereddütü yaşadım... Çünkü metin buna müsait ve belirsizdi. Bunu dost ve düşman birçok hukukçu dillendirdi ve tehlikeye dikkat çekti. Bunun üzerine Mahir Ünal ‘15 Temmuz'u’ kapsıyor diyerek tartışmalara son verdi. Hatta Adalet Bakanı da ‘cümlelerdeki hatalar düzeltilebilir’ diyerek varsa bir yanlış anlaşılmanın düzeltilmesi sinyali verdi. Ama ne yazık ki şakşakçılar boş durmayarak buradan da kavga ve düşmanlık üretiyorlar. Allah için Abdullah Gül'ün dikkat çektiği husus doğru idi. Ama linç devam ediyor.” diye konuştu.
Kayseri Gündem

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Kayseri BarosuFevzi KonaçKHK
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