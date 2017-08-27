Kilci: 2017’de Kayseri’de 10 AR-GE merkezi olacak

Kalkınma Bakanlığı koordinasyonunda kurulmuş olan 26 kalkınma ajansından biri Orta Anadolu Kalkın Ajansı (ORAN) Kayseri, Sivas ve Yozgat’taki faaliyetlerine devam ediyor. Ajans faaliyetleri ve hedefleri hakkında bilgi veren ORAN Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci ile söyleşinin detayları şu şekilde:



“Amacımız bölgeyi tanıtmak ve ekonomik kalkınma sağlamak”



“Her şeyden önce ORAN olarak amacımız TR72 Bölgesi dediğimiz; Kayseri, Sivas ve Yozgat’ı kapsayan bölgede plan oluşturmak; yatırım destek ofisleri aracılığıyla yatırımcıların işlemlerini takip etmek ve bölgeye yatırımcı çekmek ve bu yatırımcılarla bürokratik işlemlerin aşılması anlamında beraber birebir çalışmak. Onun dışında gerek turizm gerek yatırım ortamı anlamında bölgenin tanıtımını yapmak, bu doğrultuda ikili iş birliği görüşmeleri organize etmek ve mali destek programları kapsamına KOBİ’lere destek vermek.”







“OSB Dış Ticaret İstihbarat Merkezi’ne talep artıyor”



“Bu amaçlar doğrultusunda Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü ile iyi bir iş birliği oluşturduk. OSB’de sanayicilere yönelik e-ticaret, nakit planlama, bütçe oluşturma, dış ticaret istihbarat başlıklarında eğitimler düzenledik. Bu eğitimler sonucunda OSB ile Dış Ticaret İstihbarat Merkezi kurulması kararını verdik ve geçtiğimiz aylarda istihbarat merkezinin açılışını yaptık. Dış Ticaret İstihbarat Merkezinde özellikle ihracatta sorun yaşayan orta ve küçük ölçekli firmalar gerek ihracat pazarlamasında gerekse operasyonel anlamda cüzi bir ödeme yaparak yardım alabilecekler. Merkez çalışmaları gayet iyi gidiyor, hatta şehir dışından bile talepler alınmaya başlandı.”



“Hedef: ar-ge merkezlerinin sayısını artırmak”



“Kayseri’de Yozgat’ta ve Sivas’ta ar-ge merkezlerinin artması için çaba sarf ediyoruz. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ar-ge merkezlerine yönelik çok büyük destek ve teşvikleri var. Biz de illerimizdeki firmaların ar-ge merkezlerindeki kurulumunu destekliyoruz. Bu anlamda 50’ye yakın firmayı ziyaret ettik. Bu 6 ar-ge merkezinden Şeker Fabrikasının ar-ge merkezi daha önceden vardı. Diğer 5 tanesi bizim desteğimizle oldu. Şimdi de bir tane tasarım merkezi kurduruyoruz bir firmamıza. Başka bir firmanın da ar-ge merkezi çalışmaları devam ediyor. Yılsonuna doğru Kayseri’de ar-ge merkez sayısı en az 10 olur diye tahmin ediyoruz. Yozgat’ta ve Sivas’ta da 2 firmayla görüşmelerimiz devam ediyor.”



“MÜSİAD ile ortak çalışmalar...”



“MÜSİAD’LA birlikte çalışıyoruz. Kayseri’de MÜSİAD Expo Fuarı sonrası 40’a yakın yabancı iş adamını ilimizde ağırladık. İş adamlarının Kayseri’deki firmalarla direkt iş birliği sağlamasını temenni ettik. Ve o gün faturalar kesildiği için açıkçası çok memnun olduk. Yozgat’ta Mayıs ayında Sayın Yozgat Valimiz Kemal Yurtnaç’ın önderliğinde Yozgatlı iş adamları zirvesi yaptık. Bu da Yozgat için bir ilk. İstanbul, Ankara, Bursa, İnegöl, Antalya ve İzmir gibi şehirlerden gelen 130 iş adamı ağırladık. İş adamlarına Yozgat’ın yatırım ortamını tanıttık ve yeni kurulacak OSB’nin imkanlarından, kurulacak olan havaalanının öneminden, hızlı tren projesinden bahsettik. Şu anda 10’dan fazla iş adamıyla birebir görüşmelerimiz devam ediyor. Yozgat’ta inşallah orta vade yatırım çekmeyi planlıyoruz. Yeni OSB talepleri de aldık bu zirve sonrası. Eylül ayının 8-9-10’da da bu zirvenin Avrupa ayağını yapacağız. Avrupa’da yaşayan çok fazla Yozgatlı iş adamı var. 100 civarında iş adamını ağırlayıp Yozgat yatırım ortamını anlatmayı planlıyoruz.”



“Yatırımcılar için ilk adım olacağız”



“Önümüzdeki dönemde özellikle yatırımcılar için ilk adım noktası olmaya çalışacağız. Ajans olarak yatırım bölgesel teşvik de veriyoruz. Dolayısıyla Bakanlığa gidip orada ekstradan vakit harcamalarına gerek yok. Buradaki bürokratik işlemlerin ajans tarafından yürütülmesi de bizim elimizde. Herhangi bir sorun yaşadığında bize müracaat ederse yatırımcımızın sorununu çözmeye çalışırız.”

İHA





