Kılıçdaroğlu’na şehit cenazesinde saldırı

Hakkari’de terör örgütü mensuplarınca şehit edilen Sözleşmeli Er Yener Kırıkçı’nın cenazesinde olaylar çıktı. Çubuk Akkuzu Mahallesindeki cenaze törenine Ankara Büyükşehir Belediyle Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte katılan Kemal Kılıçdaroğlu, törendeki vatandaşların saldırısına uğradı. Önce Kılıçdaroğlu’nu yuhalayan bir grup, ardından yaşanan arbedede kendisine saldırdı.







Saldırıya uğrayan Kemal Kılıçdaroğlu güvenlik güçlerince bir eve alındı

Çubuk ilçesinde katıldığı şehit cenazesinde bir grubun saldırısına uğrayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, güvenlik için bir eve alındı.

Hakkari’de terör örgütü mensuplarınca şehit edilen Sözleşmeli Er Yener Kırıkçı’nın cenazesinde olaylar çıktı. Ankara'nın Çubuk ilçesi Akkuzu Mahallesi'ndeki cenazeye Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte katılan Kemal Kılıçdaroğlu, bir grubun saldırısına uğradı. Kılıçdaroğlu arbededen çıkartıldı ve güvenlik güçleri kontrolünde bir eve alındı. Kalabalık Kılıçdaroğlu’nun bulunduğu eve girmeye çalışırken, polis ve askerler vatandaşlara engel oldu.







Kılıçdaroğlu’nun durumu iyi

Şehit cenazesinde bir grubun saldırısına uğran CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun durumunun iyi olduğu bildirildi.

Hakkari’de terör örgütü PKK mensuplarınca şehit edilen Sözleşmeli Er Yener Kırıkçı’nın cenazesinde olaylar çıktı. Çubuk Akkuzu Mahallesindeki cenazeye Ankara Büyükşehir Belediyle Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte katılan Kemal Kılıçdaroğlu, tören alanına girdiğinde vatandaşların sözlü tepkisi ile karşılaştı. Cenaze namazından sonra tepkiler artarken, bir grup Kılıçdaroğlu’na tekme ve yumruklarla saldırdı. Güvenlik güçleri tarafından güvenli bir eve alınan Kılıçdaroğlu'nun durumunun iyi olduğu öğrenildi.







"Olayın sorumluları hakkında yasal işlem başlatıldı"

Kılıçdaroğlu'na saldıranlar hakkında yasal işlem başlatıldı. Sözleşmeli Er Yener Kırıkçı’nın Çubuk'taki cenaze töreninde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir grubun saldırısına uğradı. Saldırıya ilişkin sosyal medyadan açıklama yapan Ankara Valiliği, gerekli güvenlik tedbirlerinin alındığını, olayının sorumlularıyla ilgili yasal işlem başlatıldığını duyurdu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ise çok yönlü adli soruşturma başlatıldı.





