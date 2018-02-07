KİLİM MOBİLYA YÜZDE 40 BÜYÜDÜ

Kilim Mobilya tarafından “KİLİMFESTA2018” adı altında panel düzenlendi. Yurt genelindeki bayi temsilcilerinin yoğun ilgi gösterdiği program OMMER Hotel’de gerçekleştirildi.



“50’den fazla ülkeye ihracat yapıyoruz”

Kilim Mobilya CEO'su Mesut Yiğit burada yaptığı konuşmasında yatırım planları, marka imaj değişimi, Türkiye’de ilk kez yataklarda kullanılan hibrit teknolojisinin koltuklara da uygulanması, sağlıklı mobilya üretimi misyonu, teknolojik yatırımlar endüstri 4.0 uygulama planları ve iletişimi başlayacak olan alt markalar hakkında bilgiler aktardı.

1976 yılında kurulan Kilim Mobilya’nın hayal edilen noktayı geçtiğini belirten CEO Mesut Yiğit; “Bizim görevimiz 1976’da kurulan hayallerin üzerine yeni hayaller koymak. Yeni hayallerimizi Kilim’in önümüzdeki 40 yılını tekrar planlayıp, bunları gerçekleştirmeye çalışacağız. Kilim Mobilya olarak 2017 yılını yüzde 40 büyüme ile kapattık. 50’den fazla ülkeye ihracatımız var. Ülkemizin yurt dışında ihracatta verdiği ekonomik savaşta kendimizi göstererek 150 ülkeye ulaşmamızı diliyorum. Fransa, Suudi Arabistan, Fas, Kazakistan, Sudan gibi ülkelerde mağazalarımız açılacak. Bundan sonra da silsile şeklinde devam edecek. Binin üzerinde çalışanımız var. 2018 yılının sonuna kadar 200 ilave istihdam ile bin 200 kişilik bir kadromuz olacak. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde 2 katına ulaşacak diye tahmin ediyoruz. 4 üretim tesisinde hizmet veriyoruz. Önümüzdeki yıllarda tesislerin sayısını da artırarak yola devam edeceğiz. Kilim Mobilya sektörün en eski ve en iyi firmalardan bir tanesi. Saygın b ir yeri var. Bu durumu perçinlemek önümüzdeki 5 yılın hedefleri arasında önceliğimiz olacak. Önümüzdeki yıllarda en fazla önem göstereceğimiz noktaların başında sürekli mücadele yer alıyor. 2018 ve sonrası için rekabeti ve temel taşlarını değiştireceğiz. Gelecek 10 yılı planlamaya devam ediyoruz. Rekabetin temelinde daha hızlı, güçlü, farklı ve enerjik olmak var. Kilim Mobilya, sektörde ürünleriyle, hizmetleriyle diğer sektör mensuplarıyla benzeşmeyecek. “ diye konuştu.

Yiğit, Kilim Mobilya’nın yurt genelinde 200’ü aşkın mağazasının bulunduğunu, pazarın ihtiyacı ne ise onunla bütünleşeceklerini ve farklı olacakların sözlerine ekledi.











“Üzerimize düşeni yapmaya söz veriyoruz”

Kilim Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yayla ise, dünden bugüne kat edilen yol haritasını anlattı.

Afrin harekatına destek verdiklerini belirten Mehmet Yayla; “Vatanı uğuruna gerektiğinde canını veren aziz Mehmetçiğimiz için ne yapsak azdır. Gururu ve üzüntüyü bir arada yaşayan şehit ailelerine baş sağlığı diliyorum. Elbette onların kederini hafifletmek mümkün değil. Ancak bizler Mehmetçiğin verdiği mücadeleyi destekliyoruz. Mehmetçiğimizin verdiği mücadelenin ekonomik bağımsızlığı olmayan, ekonomide verilen mücadelelerle desteklenmediği sürece bir ayağının hep eksik kalacağını biliyoruz. Büyük Türkiye için Mehmetçiğin verdiği mücadelenin yanı sıra endüstrimiz, sanayimiz, eğitim camiamız ile topyekün bir mücadele verilmesi gerekiyor. Biz Kilim Mobilya olarak üzerimize düşen kısmını yürütmeye söz veriyoruz.” diye konuştu.

Panelin davetlileri arasında yer alan Prof. Dr. Uğur Batı marka yolculuğu, Prof. Dr. Asaf Savaş Akat Türkiye ekonomisi ve genel değerlendirmeler önerileri ile bilgilendirmede bulunurken, Ekonomi Gazetecileri Derneği Başkanı Celal Toprak ise Türkiye ekonomisi ve büyüme planları İle ilgili bilgi ve görüşlerini aktardı.

Ünlü oyuncu ve senarist Müfit Can Saçıntı da katılımcılara iletişim üzerine deneyimlerini keyifli bir dille aktardı.

Katılımcılar, KİLİMFESTA2018 etkinliği çerçevesinde bugün fabrika içerisindeki fuarı ziyaret edecekler.

Haber-Foto: Ramazan Karakuş