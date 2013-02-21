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KİMDER'den AK Parti'ye Ziyaret

Kayseri İmam Hatip Mezunları Derneği (KİMDER) yönetimi, AK Parti İl Başkanı Ömer Dengiz'i makamında ziyaret etti.

KİMDER'den AK Parti'ye Ziyaret
Başkan Seyit Halil Yüzgeç ve yeni yönetimi, AK Parti İl Başkanı Ömer Dengiz'i ziyaret ederek, KİMDER'in çalışmaları hakkında bilgi verdi. Başkan Yüzgeç, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde hükümetin İmam Hatiplere yönelik yapılan çalışmalardan dolayı oldukça memnun olduklarını belirterek, "Bir gün bu günleri göreceğimiz aklımızın ucundan dahi geçmezdi" dedi.
AK Parti İl Başkanı Ömer Dengiz de, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, KİMDER'e her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.
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