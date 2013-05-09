Kınalı Kuzular Kışla Yolunda

''93/2'' tertip olarak silah altına alınan gençleri terminalden uğurlayan aileleri, hükumetin, terörün bitirilmesi için uygulamaya koyduğu ''Çözüm Süreci''ne çok olumlu baktıklarını ve ülkede akan kanın durması noktasında bu sürecin çok önemli olduğunu bildirdiler. Oğlu Mehmet Memik'i askerlik görevi için Manisa'ya gönderen Ali Memik, ''Benim ikiz oğullarım var. Oğullarımdan Salih'i geçen sene askere göndermiştik ve çok tedirgindik. Çünkü terör olayları o dönemde sıkça yaşanıyordu. Salih'in 15 aylık askerlik süresini yüreğimiz ağzımızda geçirdik. Salih inşallah 1 hafta sonra tezkeresini alıp evimize dönecek. Şimdi ise diğer oğlum Mehmet'imi askere gönderiyorum ama hiçbir tedirginlik hissetmiyorum. Çünkü birkaç aydır ülkemizde terör olayları yaşanmıyor. İnşallah bundan sonra da yaşanmayacak. Ülkemizde bu huzur, barış ve kardeşlik havasının sürekli hakim olmasını istiyorum'' diye konuştu.

Asker gönderme törenlerinin vazgeçilmezi olarak 'Kına Gecesi' düzenlenen gençler, ellerine yakılan kınalar kurumadan Birliklerine gönderildiler. Konvoylar eşliğinde otobüs terminaline gelen asker adayları, burada davul zurna eşliğinde oynadılar. 'En büyük asker bizim asker' sloganları eşliğinde havaya atılan asker adayı gençler, omuzlarda taşınarak otobüslere bindirildi.

Terminale gelen anneler, gözyaşları arasında dualarla evlatlarını askere gönderdiler.