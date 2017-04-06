Kınaş işçilerden zorla kurban parası toplamış

Kayseri’de, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz’daki darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında, aralarında Boydak kardeşlerin de yer aldığı davada ilginç detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

Kınaş İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Kınaş’ın da tutuklu yargılanmasına devam edilen soruşturmalar kapsamında Kınaş İnşaat yetkililerinin geçmiş dönemlerde taşeron olarak çalışan işçilerin rızaları olmadan, Zaman gazetesine abone yapıldıkları, kurban parası, burs parası, yemek parası gibi bazı kesintiler yapıldığı ortaya çıktı.



“İş vermezler diye korkuyorduk”

Tanık olarak dinlenen ve 2008-2012 yılları arasında Kınaş İnşaat’ta taşeron olarak kalıp işlerinde çalıştığını belirten Selahattin Tutuş isimli işçi, şirketin koordinatörü olduğunu iddia ettiği Mehmet Özkol’un kendilerinden isteğinin olup olmadığını sormadan Zaman gazetesine abone yaptırdığını ve kurban parası aldığını anlattı.



“Israr edilmese vermezdik”

Karşı çıktıklarında kendilerine iş verilmeyeceğinden korkarak istenilen her şeye ‘tamam’ demek zorunda kaldıklarını dile getiren Tutuş, şunları söyledi:

“Kınaş İnşaat’ın kalıp işlerini yapıyorduk. Bir gün Mehmet Özkol isimli kişi beni arayarak ‘Seni Zaman gazetesine abone yaptık” dedi. Ben de istemeden de olsa ‘tamam’ dedim. Bunun yanında “2 veya 3 kurban sana yazıyorum” diye beni arardı. Himmet değil ama kurban parası alınıyordu. Biz de hayrımız olsun diye ses çıkarmazdık. Mehmet bey ısrar ettiği için veriyorduk bu paraları, etmeseydi vermezdik. Öğrencilere burs parası da veriyorduk. 9 bin lira kadar verdik. 2 defada da iftar yemeği verdim. Tüm bu saydıklarım yıl sonunda hak ettiğimiz paradan kesiliyordu. Çocuğumu dershaneye gönderecek para bulamıyordum ama mecburen bu paraları vermek zorunda kaldım. Gönül rızam ile vermedim. İş akdimiz fesh edilir korkusuyla verdim.”



“Kendi kurbanımı zor kesiyordum”

Metin Demir isimli bir başka taşeron işçi de 1987-2011 yılları arasında Kınaş’ta çalıştığını belirterek; “Benden de hem Zaman gazetesine abone olmam istendi, hem de kurban parası alındı. Kendi kurbanımı zor keserken, nereye gittiğini bilmediğim kurban paraları ödedim. Zaman gazetesine 2008 veya 2009 yılında zorla abone yaptılar. İşsiz kalmayalım diye mecburen veriyorduk. Gazeteleri okumuyordum bile. Zaten ilkokulu 10 yılda bitirdim. Dini vazifemi yerine getirmek için kendi kurbanımı zor keserken, 2-3 kere kurban parası kestiler.” diye konuştu.



“250 öğrenciye yemek verdim”

Kınaş İnşaat’ta 2007-2011 yılları arasında yine taşeron olarak çalışan Hasan Sarıçamlı ise ifadesinde şunları söyledi:

“2008 yılında Mehmet Bey beni arayarak ‘gazeteye abone ol’ dedi. Ben de ne diyeceğimi bilemedim. Ne yapacağımı düşünürken, ‘Sen abonesin. Bir de kurban yazıyorum’ dedi ve telefonu kapattı. Abone oldum ve 3 yıl sürdü. Çalıştığımız hak ettiğimiz paradan kesiliyordu. Sonra bir gün üniversite öğrencilerine yemek talebi oldu. 250 öğrenciye yemek verdim. Söz konusu yemeğe rıza gösterdim ama abonelik ve kurban parası isteğim dışında oldu. Çoluğumuzun çocuğumuzun nafakasını kazanmak için de bunlara ses çıkaramadık.”

(Haber: Ramazan KARAKUŞ)