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Kırgızistan ile Kayseri arasındaki ilişkiler değerlendirildi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Yavru Vatan Başbakanı Ersin Tatar’dan sonra Ata Yurdumuz Kırgızistan’ın Ankara Büyükelçisi Kubaniçbek Ömüraliyev ile görüştü. Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret eden Konuk Büyükelçi, Kayseri’de olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Kırgızistan ile Kayseri arasındaki ilişkiler değerlendirildi

Kırgızistan’ın Ankara Büyükelçisi Kubaniçbek Ömüraliyev, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ı ziyaret ederek bir süre görüştü. Görüşmede Kırgızistan ile Kayseri arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine yönelik fikir birliği dile getirildi.



Konuk Büyükelçi’nin ziyaretinde Kayseri ve Kırgızistan’ı tanıtan filmler izlendi. Başkan Büyükkılıç, Büyükelçi Ömüraliyev’e Kayseri ile ilgili bilgiler verdi. Görüşmede Kırgızistan ve Türkiye’nin sosyal hayatındaki benzerliklere de değinildi.
Ziyarette Başkan Memduh Büyükkılıç tarafından Büyükelçi Ömüraliyev’e KAYMEK kursiyerleri tarafından yapılan bir hediye takdim edildi. Büyükelçi Ömüraliyev de Başkan Büyükkılıç’a Kırgızistan’ı anlatan deriden yapılmış bir tablo hediye etti.

Kurumsal

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