Kırmızı bültenle aranan Salih Müslim yakalandı

Terör örgütü PYD/PKK’nın kırmızı bültenle aranan eski eş başkanı Salih Müslim, Çekya’nın başkenti Prag’da yakalandı.

Türkiye tarafından kırmızı bülten talebi ile aranan terör örgütü PYD/PKK'nın eski eş başkanı Salih Müslim'in, Çekya'nın başkenti Prag'da gözaltına alındığı bildirildi.

Türkiye tarafından kırmızı bülten talebi ile aranan, terör örgütü PYD/PKK'nın eski eş başkanı Salih Müslim dün Çekya'nın başkenti Prag'da yakalandı.

Çekya İnterpol Birimi, Müslim'in 24 Şubat'ta Prag'da Türkiye'nin talebi ve ilettiği yakalama emirlerine istinaden gözaltına alındığını Türk makamlarına bildirdi.

Çekya makamları, Müslim'in çıkarılacağı mahkeme tarafından tutuklanıp tutuklanmayacağına karar verileceğini, bu kararın da Türk tarafına ivedilikle iletileceğini kaydetti. Aynı makamlar Türkiye'den, Müslim'in iadesi için gerekli evrakın kendilerine ivedilikle iletilmesini istedi.

Emniyet yetkilileri, Müslim'in iadesine yönelik idari işlemlerin başlatılabilmesi için Adalet Bakanlığı ile de irtibata geçti.

PYD/PKK'nın eski eş başkanı Salih Müslim'in ismi, İçişleri Bakanlığının Terörden Arananlar Listesinde 4 milyon liralık ödülle kırmızı kategoride yer alıyor.





Müslim'in gözaltına alınmasına ilişkin detaylar

Emniyet Genel Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, PYD/PKK'nın eski eş başkanı Müslim'in Brüksel'de bir toplantıya katıldığı, Prag'da da benzer bir etkinliğe katılacağına yönelik medyadaki haberler üzerine Çek yetkililerden yakalanması talep edildi.

Harekete geçen Çek güvenlik güçleri, Müslim'i 02.35'te gözaltına alarak durumu EGM yetkililerine iletti.

Adalet Bakanlığı ile irtibata geçen EGM İnterpol Daire Başkanlığı yetkilileri, Müslim'in Türkiye'ye iadesi amacıyla gerekli evrakın hazırlanması ve iletilmesi için sürecin başlatıldığını, dosyanın bugün veya yarın ivedilikle Çekya makamlarına iletileceğini bildirdi.

Terör örgütü PYD/PKK'nın eski eş başkanı Müslim, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinin kararına istinaden, "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma", "nitelikli kasten öldürme", "kasten öldürmeye teşebbüs", "kamu malına zarar verme", "mala zarar verme" ve "tehlikeli maddeleri nakletme" suçlarından aranıyordu.

Muhabir: Cankut Taşdan, Sertaç Bulur (AA)