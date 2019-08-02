‘Kırmızıya Sarı Ol’ kampanyasına Ersoy’dan destek

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, “Kayserispor’umuzun vefakar gerçekten Türkiye çapında ses getiren gerçek taraftarın nasıl olması gerektiğini gösteren Kapalı Kale Taraftar Grubu’nun yeni yerine ziyarette bulunduk. Kırmızıya Sarı ol kampanyası kapsamında 138 adet tişörtümüzü ve bin 38 taraftar formamızı Kapalı Kale Taraftar Grubumuza hediye ediyorum. Gerek madden, gerek manen bu kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Bu kardeşlerimiz bana göre çok iyi işler yapıyorlar. Hassasiyetleri ve dikkatleri ile hem futbolcuları hem de yönetimi diri tutuyorlar. Sosyal medyada da çok etkili yapıları var. Buradaki çalışma ortamlarının daha da güzelleşmesi ile beraber Kayserispor’a daha faydalı olacaklarına inanıyorum” diye konuştu.







Ersoy, konuşmasının devamında şu ifadeler yer verdi: “Erol başkanım ile telefonda görüştük, bir locada şahsıma yazın dedim, o da kırmadı bizi. Biz Erol başkanımızın da yanındayız, yönetimin de yanındayız. Biz de Kayserimizin bütün sorunları ile ilgilenmeye çalışıyoruz Kayserispor kentimizin marka değeridir, biz doğruları söylemeye devam edeceğiz. Kayserispor’un ligde en iyi yerlerde hatta Avrupa kupalarına giden bir Kayserispor görmek istiyoruz, üzerimize ne düşüyorsa altını çizerek söylüyorum, yapmaya hazırız. Kayserispor’u bu sezon daha iyi yerlerde görmek istiyoruz.”







Kapalı Kale Taraftar Grubu Başkanı Ahmet Dirgenali ise şunları söyledi: “Kayserispor taraftar grubu olarak başlattığımız akıma kıymetli milletvekilimiz Baki Ersoy kayıtsız kalmadı, destek oldu. Kendisine teşekkür ediyoruz.”

