Kış Lastiklerinizi Takın

Kayseri Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ali Ateş, sürücülerin kış aylarında dikkatli olması gerektiğini söyledi. Kış aylarında kar lastiğinin takılması gerektiğinin altını çizen Ateş, "Kış mevsimine girmemiz nedeniyle trafik konusunda çok hassas davranmamız, tedbirli hareket etmemiz gerekiyor. Kışa göre de kendimizi hazırlamak zorundayız. Trafik kazalarının artış nedenlerinin başında dikkatsizlik, tedbirsizlik ve araçtan kaynaklı hatalar olarak gösteriliyor” şeklinde konuştu.

Kazaların önlenmesi için bazı temel tedbirlerin olduğunu söyleyen Ateş, “Uykusuz, yorgun araç kullanmamalıyız. Aracın kışa göre bakımını mutlaka yaptırmalıyız. Kış lastiği konusuna çok dikkat etmemiz gerekir. Bugüne kadar kış lastiğinin üzerinde durulmadı” ifadelerinde bulundu.

Kış aylarında artış gösteren kazaların yaz lastiklerinin kullanılmasından kaynaklandığını belirten Ateş, “Kazaları araştırdığımız da araçtan doğan, buzlanmadan doğan elim trafik kazaları olmaktadır. Bunların önüne geçilmesi için aracın bakımını yapmamız gerekir. Kış lastiğinin öneminin farkına vararak, bu tedbirleri alarak, kar lastiklerinin takılmasının zorunlu hale getirilmesi gerekir, çünkü kazaların oluşunda lastiklerin yazlık oluşu büyük etken oluşturmaktadır” diye konuştu.