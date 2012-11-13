Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kış Lastiklerinizi Takın

Kayseri Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ali Ateş, yaptığı açıklamada sürücüler, kış lastiklerini takmaları gerektiğini ifade etti.

Kış Lastiklerinizi Takın
Kayseri Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ali Ateş, sürücülerin kış aylarında dikkatli olması gerektiğini söyledi. Kış aylarında kar lastiğinin takılması gerektiğinin altını çizen Ateş, "Kış mevsimine girmemiz nedeniyle trafik konusunda çok hassas davranmamız, tedbirli hareket etmemiz gerekiyor. Kışa göre de kendimizi hazırlamak zorundayız. Trafik kazalarının artış nedenlerinin başında dikkatsizlik, tedbirsizlik ve araçtan kaynaklı hatalar olarak gösteriliyor” şeklinde konuştu.
Kazaların önlenmesi için bazı temel tedbirlerin olduğunu söyleyen Ateş, “Uykusuz, yorgun araç kullanmamalıyız. Aracın kışa göre bakımını mutlaka yaptırmalıyız. Kış lastiği konusuna çok dikkat etmemiz gerekir. Bugüne kadar kış lastiğinin üzerinde durulmadı” ifadelerinde bulundu.
Kış aylarında artış gösteren kazaların yaz lastiklerinin kullanılmasından kaynaklandığını belirten Ateş, “Kazaları araştırdığımız da araçtan doğan, buzlanmadan doğan elim trafik kazaları olmaktadır. Bunların önüne geçilmesi için aracın bakımını yapmamız gerekir. Kış lastiğinin öneminin farkına vararak, bu tedbirleri alarak, kar lastiklerinin takılmasının zorunlu hale getirilmesi gerekir, çünkü kazaların oluşunda lastiklerin yazlık oluşu büyük etken oluşturmaktadır” diye konuştu.
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.