Kışlada 70 askerin zehirlenmesine Jet soruşturma

Gaziantep'te 106. Toçu Alay Kumutanlığı'ndaki 70 askerin yemekten zehirlenip hastanelik olmasının ardından konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.
AKŞAM YEMEĞİNİN ARDINDAN HASTANELİK OLDULAR
106. Topçu Alay Komutanlığı'nda görevli askerlerin bir kısmı dün akşam yemeğinin ardından rahatsızlandı.
Askerlerin kendilerini kötü hissetmeye başlaması üzerine bir kısmı, İslahiyeDevlet Hastanesi'ne sevk edildi. Akşam saatlerinden itibaren hastanelere kaldırılan 70 askerden 26'sının ayaktan tedavi edilerek taburcu edildiği öğrenildi.
BAKAN CANİKLİ'NİN TALİMATIYLA SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli'nin talimatıyla, Gaziantep'teki kışlada askerlerin rahatsızlanmasına ilişkin inceleme ve soruşturma başlatıldı.(sondakika.com)