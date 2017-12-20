KİT’lerdeki 50 bin taşeron da kadroya dahil!

Kamuda çalışan taşeron işçilerin kadroya alınmasını öngören düzenlemenin kapsam ve detaylarının birkaç gün içerisinde açıklanacak fakat bu süre zarfında en çok konuşulan konulardan biri KİT'teki taşeron işçiler olmuştu.



Kamudaki 450 bin ile belediyeler ve il özel idarelerindeki 400 bin taşeron işçiyi ilgilendiren kadro düzenlemesi, çalışma hayatının gündemindeki yerini koruyor. Düzenlemenin kapsamıyla ilgili bazı belirsizlikler sürerken bu süreçte işçi sendikalarının talepleri de öne çıkıyor.





TÜRK-İŞ TALEP ETTİ



Vatan'ın haberine göre özellikle KİT'lerde çalışan yaklaşık 50 bin taşeron işçisinin de kadro düzenlemesine dahil edilmesini isteyen sendikalar, bu kapsamda 15 Aralık'ta talepleri alışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu'na iletmişti. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ile Bakan Jülide Sarıeroğlu arasındaki görüşmede, KİT'lerdeki yaklaşık 50 bin taşeron işçisinin düzenlemeye dahil edilmesi yönünde fikir birliğine varıldı.



Taşeron işçilerin kadroya alınmasını öngören düzenlemeyi bu yıl içerisinde yasalaştırmayı amaçlayan hükümet, çalışmalarını daha da yoğunlaştırdı.



Taşeron işçilerin kadroya alınmasına ilişkin düzenlemenin kanun yerine önümüzdeki günlerde yayımlanması beklenen Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile yapılması planlanıyor.



ÖNCE SINAV SONRA GÜVENLİK



Taşeron işçilerin kadroya alınmasında yaş ve eğitim seviyesi şartı aranmayacak. Kadroya geçmek isteyen taşeron işçiler öncelikle çalıştıkları kurumlara başvuruda bulunacak, başvuruların ardından yapacakları işle ilgili bir sınava tabi tutulacak. Sınavda başarılı olanlar, güvenlik soruşturmasının ardından bulundukları iş yerlerinde kadrolu çalışmaya başlayacak. Emekli olup kamuda taşeron işçi olarak çalışanlar, emekli statüsünde oldukları için kadro imkanından faydalanamayacak. Kadroya kavuşacak işçiler mevcut ücretleriyle çalışmaya devam ederken tayin hakları bulunmayacak. İşçiler sahip olacakları 52 günlük ilave ikramiye sayesinde 2 aylık ücretlerine yaklaşan fazladan kazanca sahip olacak. Bu işçilerin ücretlerine sonraki dönemde dahil olacakları toplu iş sözleşmeleriyle artışlar yapılacak. (timeturk.com)