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KIZIL ELMA KAVGASI

Devlet Bahçeli'den İhsan Eliaçık'a: Kripto münkir

KIZIL ELMA KAVGASI

İhsan Eliaçık'ın 'Kızıl Elma şirktir' sözleri MHP liderini kızdırdı. Bahçeli, Eliaçık'a "Bre kripto münkir, Kızıl Elma'yı biliyor musun da şirk diye yaftalıyorsun" diye seslendi.

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MHP lideri Devlet Bahçeli, twitter hesabından 'Kızıl Elma'yı eleştirerek "'Cihana hakimiyet' iddiası şirktir" diyen İhsan Eliaçık'a "Kripto münkir" (Tanrı'nın varlığına inanmayan) sözleriyle yanıt verdi.

"ALLAH'TAN KORKMAZ KULDAN UTANMAZLAR"

Bahçeli, 'rezillik' olarak söz ettiği açıklamasında "Şu rezilliğe bakınız ki, Kızıl Elma’yı şirk gören kripto münkirler varmış! Bre Allah’tan korkmaz, kuldan utanmazlar, Kızıl Elma’yı biliyor musunuz da şirk diye yaftalıyorsunuz? Kızıl Elma’yı duyunca beti benzi atanlar, size rağmen millet olduk, size rağmen istiklalimizi koruduk. Kızılelma ülküdür, ülküsüzler anlayamaz." dedi. (internethaber:com)

Devlet Bahçeli'den İhsan Eliaçık'a: Kripto münkir

Devlet Bahçeli'den İhsan Eliaçık'a: Kripto münkir

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Anahtar Kelimeler:
DEVLETBAHÇELİİhsan Eliaçık
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