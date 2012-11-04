Kızılırmak Kayseri'nin Ortasından Geçecek mi?

Kocasinan Belediyesi toplantı salonunda düzenlenen Küçük Millet Meclisi toplantısının moderatörlüğünü Jeoloji Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanı Adnan Evsen yaptı. Katılımcılara ‘yerel yönetimler yasası’ hakkında bilgi veren Özhaseki, doğu ve batı toplumları arasındaki en önemli farkın kamu yönetimi anlayışlarında ortaya çıktığını söyledi. Doğu toplumlarında daha merkeziyetçi bir yönetim anlayışı benimsendiğini belirten Özhaseki, batı toplumlarında ise yerinde yönetim anlayışının hakim olduğunu, bu durumun sivil toplum hareketliliklerini geliştirdiğini belirtti. Söz konusu ‘yerel yönetimler yasası’nın, Türkiye’deki mevcut belediyecilik yasasını batılılaştıracağını ve dolayısıyla merkeziyetçilikten uzaklaştıracağını ifade eden Özhaseki, yasanın belediyecilik kazanımları açısından olumlu olacağını kaydetti.

Özhaseki, ‘yerel yönetimler yasası’nın faydalarını şu şekilde açıkladı:

“Yasa kapsamında öncelikle 13 tane daha il büyükşehir belediyesi olacak. Bu durum onlar için yeni maddi gelirler anlamına geliyor. Çünkü iller, yalnızca İller Bankası’ndan pay alır. Ve bu pay da, o ilin nüfus yapısına göre verilir. Büyükşehir olduklarında ise İller Bankası’ndan alınan payın yanı sıra, o ilde toplanan vergilerin geri dönüşümlerinden belirlenen yüzde oranından da pay alırlar. Bunun yanı sıra yasa ile büyükşehir belediyelerinin yetkileri il mülki sınırları içerisine kadar genişleyecek. Mesela Kayseri’de ne kadar bağımsız ilçe varsa büyükşehir alanına girecek. O belediyeler Melikgazi, Kocasinan belediyesi gibi olacak. Planlamanın ana yetkileri, alt yapı hizmetleri, ulaşım, itfaiye hizmetleri büyükşehir, vatandaş ilişkileri, binaların yoğunluğu, sokak aralarındaki hizmetler, emlak ilişkileri ise belediyelere kalacak. Bu plan ve bütçe açısından faydalı bir durum. Bu yasa ile özel idareler de kaldırılacak. Bu doğru bir karar. Çünkü bir şehirde iki meclis olmaz. Bizim öyle bir lüksümüz yok. Yeni yasayla şehir meclisleri kurulacak, o meclislerde tüm belediyeler temsil edilecek. Özel idareler personeli be araç gereciyle büyükşehirlere devredilecek.”

“CHP’NİN REFERANDUMU YÖNLENDİRMELİ”

Özhaseki, CHP’nin, söz konusu yasa ile ilgili olarak geçtiğimiz haftalarda beldelerde yaptığı referandumu ‘yönlendirmeli’ şeklinde niteledi. Özhaseki, “Vatandaşa bundan 1 ay önce sorduk. Beldelerin büyükşehir bağlanması durumunda olacakları anlattık ve en düşük oran yüzde 63 çıktı ilçeler içinde. Vatandaş yasaya sıcak bakıyor. Ama vatandaşa ‘sizin tarihiniz yok olacak, isminiz yok olacak’ deyip yönlendirmeli soru sorup referandum yaparsanız, tabi ki sonuç yüzde 95 çıkar. Ama vatandaşa faydalarını anlatırsanız evet diyecektir.” diye konuştu.

“KIZILIRMAK PROJESİ HALA GÜNDEMDE”

Özhaseki, konuşma sonrasında katılımcılardan gelen soruları yanıtladı. Fakir ve Muhtaçlara Yardım Derneği Başkan Yardımcısı Burhan Karamustafaoğlu’nun, Kızılırmak’ın Kayseri’den geçirileceği projeye dair sorunu Özhaseki şu şekilde yanıtladı:

“Kızılırmak dışında Erciyes, Anadolu Harikalar Diyarı, Kültür Yolu, Kayseri Mahallesi Projelerine yoğunlaştık, bu projeleri hızlandırdık. Kızılırmak projesiyle ilgili çalışmalarımız da devam ediyor. En son İTÜ’deki hocalarla bir çalışma hazırladık. Bize Kızılırmak’ın tamamını şehirden geçirdiğimizde ortaya çıkacak maliyetle ilgili bilgi verdiler. Bir de, yer altı suları ile ilgili bir alternatif proje sundular. Bu suyu daha ucuz şekilde temin edeceklerini söylediler. Su gelecek ama Kızılırmak’tan gelmeyecek. Bu tercihlerle karşı karşıyayız. Biz çalışmayı tamamladıktan sonra, insanlar, STK’lar konuyla ilgili bir şeyler söylesin istiyoruz. Şu anda bu aşamadayız.”