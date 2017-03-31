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Kızılkaya güven tazeledi

Kayseri Sanayiciler Derneği Olağan Genel Kurul toplantısı yapıldı. Genel Kurul sonrasında mevcut başkan Memici Kızılkaya tek liste ile girdiği seçimden üyelerin tamamının oyunu alarak güven tazeledi.

Kızılkaya güven tazeledi
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Kayseri Sanayiciler Derneği Genel Kurulu yapıldı. Gündemdeki maddelerin görüşülmesinden sonra tek liste ile girilen seçimde mevcut Başkan Memici Kızılkaya güven tazeledi. Yapılan Genel Kurul sonrasında Kayseri Sanayiciler Derneği Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu: Memici Kızılkaya (Başkan), Yılmaz Büyüknalbant (Başkan Yardımcısı), Abbas Sorkulu, Süleyman Katartaş ve Osman Refik Uçmak. Yönetim Kurulu Yedek üyeliklerine ise Yener Büyüknalbant, Mehmet Hüsrevoğlu, Burhan Eyibaş, Hakan Uçmak ve Begüm Akşehirlioğlu seçildi. Genel Kurul sonrasında Denetim Kurulu'nda ise Serap Durmuş, Fatma Yılmaz ve Remzi Bulut isimleri yer aldı.

İHA

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