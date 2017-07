Kızını dağcılık sporuna alıştırmak için evine tırmanma duvarı yaptı 

- Tek isteği milli takım formasıyla Türkiye’yi en iyi şekilde temsil etmek

Sualtı Arama Kurtarma Eğitmeni ve Türkuaz Doğa Sporları Dernek Başkanı Mehmet Eskitaş, milli forma hayali olan çocuklarını dağcılık sporuna alıştırmak için evinin duvarını tırmanma parkuruna çevirdi.

8. sınıf öğrencisi 14 yaşındaki Beliz Eskitaş, telefonla geçireceği vakitler veya oyuna ayıracağı zamanlarda Sualtı Arama ve Kurtarma Eğitmeni ve Türkuaz Doğa Sporları Derneği Başkanı olan babası Mehmet Eskitaş’ın evin duvarlarına yaptığı tırmanma parkurlarına tırmanarak dağcılık sporuna alışıyor. İlk zirvesini baba Mehmet Eskitaş ile birlikte 6 yaşındayken 2 bin 510 metre yüksekliğindeki Lifos Dağı’nda yapan Beliz, hayallerini süsleyen milli sporcu olmak için fırsat buldukça kendisini geliştirmeye devam ediyor. Evde oyun oynayacağı ve akıllı telefonla geçireceği süreleri babasının yaptığı tırmanma duvarına çıkarak ve farklı yöntemler deneyerek değerlendiren Beliz Eskitaş, ileride milli sporcu olarak ülkeyi en iyi şekilde temsil etmek istediğini söyledi.



“Telefonla asosyalleşeceğime duvara tırmanarak kendimi geliştiriyorum”

Tırmanmayı çok istediğini söyleyen Beliz Eskitaş, “Biz tırmanmayı çok seviyoruz ve ben büyüyünce tırmanmayı çok istiyorum. Onun için evde antrenman tırmanma duvarı yaptık, burada antrenman yapıyorum. Bunu zaten babam destekliyor. Ailem de destekliyor. Fırsat buldukça kardeşimle birlikte çıkıyoruz. Oyun oynayacağım süreleri veya telefonunla asosyalleşeceğim süreleri tırmanma duvarına çıkarak, farklı yöntemler deneyerek kendimi geliştiriyorum. Hedefim büyüyünce gönüllü arama kurtarmacı olmak, her doğa sporunu yapabilmek” şeklinde konuştu.





“Hedefim ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek”

İlerideki hedefleri arasında milli sporcu olmak ve katıldığı yarışmalarda ülkeyi en iyi şekilde temsil etmek olduğunu kaydeden Beliz Eskitaş, “İleride de milli sporcu olmayı planlıyorum ki bu da arkadaşlarıma örnek olsun. Onları da bu spora teşvik edeyim. Şampiyonalara gidersem ülkemi temsil edeyim” ifadelerini kullandı.



“Çocukları dijital oyunlardan uzaklaştırmak gerekiyor”

Çocukları dijital ve tablet oyunlardan uzaklaştırmak gerektiğinin altını çizen baba Mehmet Eskitaş ise, şunları söyledi:

“Bu yıllardır aklımızda olan bir şeydi. Çocukluğumuzda böyle şeyler yoktu. Evde tırmanma duvarları yapmak, bunları oyun ve eğlence haline getirerek çocukları dağcılık sporuna alıştırmak çok önemli şeylerdi. Tırmanmak için biz emek sarf etmek zorundaydık. Mecburen doğaya çıkardık ve doğada belli alanlarda kendimize oyun parkları oluştururduk, buralarda tırmanırdık. Şimdi artık teknolojinin gelişmesiyle bu çok basit bir tırmanma duvarıyla, zorluk derecelerini farklılaştırarak ve zorlaştırarak dağcılığa tırmanmaya alıştırıyoruz. Şu önemli; artık çocukları tablet ve dijital oyunlardan uzaklaştırmak gerekiyor. Çocuklar oyunları unuttular. Her şey dijital üzerine kurulu ve aynı zamanda bedensel gelişimleriyle zihinsel gelişimlerini aynı anda yapamaz hale geldiler. Bu nedende evde böyle bir tırmanma duvarı yaparak hem onlarla birlikte ben antrenman yapıyorum hem de birlikte tırmanma imkanı buluyoruz. Böylece kışın havanın kötü olduğu şartlarda ya da çok sıcak olduğunda çocuklarla çıkamadığımız dönemde evde tırmanma antrenmanları yapıyoruz. Bir yandan da sorumluluk projesi altında artık gönüllülük nedir, arama kurtarma nedir çevresindeki arkadaşlara örnek olması gerektiğini düşünüyorum. Geleceğin gönüllü arama kurtarmacısı olacağını düşünüyorum. Dijital oyunlardan çocukları biraz daha uzaklaştırarak evlerinde bu tip tırmanma ve çeşitli etkinliklerle çocukları daha sosyal hale getirmeli ve aktivite yapmalılar. Spor yapan çocuk derslerinde daha başarılı çocuktur. Çünkü ben bunu deneyerek öğrendim.”







“4 dalda spor yapıyoruz”

Kızı ile birlikte 4 dalda spor yaptıklarını söyleyen Eskitaş, “Kendim ve çocuğum şu an yüzme, dağcılık, oryantring ve kayak yapıyoruz. Bu sene raftinge de başlayacağız. Bu konuda milli sporcu olmasını istiyorum. Her çocuğun bir anlamda yüzmeyi ve sporun bir dalını yapması gerektiğine inanıyorum. Ailelerin de buna teşvik edilmesi gerektiğini düşünüyorum” diye konuştu. (İHA)