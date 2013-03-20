Golden Bay Turistik tesisleri Genel Müdürü M.Tarık Aydemir “Kayseri halkının temsilcisi olarak bizzat Kıbrıs’ta bulunan tesislere gidip yapmış olduğum inceleme ve tespitte anlatılanların az olduğunu tesislerin muhteşem tesis olduğunu özellikle ailelerin bir an önce yerlerini alarak bu kampanyadan yararlanmalarını öneriyorum. Bize ulaşmak çok basit 03522214446-05512345338-05330334142 telefonlarımızdan günün 24 saati arayabilecek ve Ayrıca info@bkrdanismanlik.com adresinde bilgi ve belgeleri göreceksiniz.” dedi. (CENGİZ TAŞTAN)
KKTC TURİZM BAKANI KAYSERİ’Lİ YATIRIMCILARLA BULUŞTU
Kayserili işadamları, Turizm işletmecileri İstanbul’da bulunan İşadamları ile birlikte KKTC Turizm Bakanı Ünal Üstel’i makamında ziyaret ederek Turizm sektörü ile ilgili bilgi verdiler.
20 Mart 2013 Çarşamba 19:40
Değerli Gündem okuyucuları bir haber ancak bu kadar okunur ancak bu kadar yorumlanır teşekkürler özellikle İSTANBUL OFİSİ neşe hanım süper bir yetenek tatilinizi İstanbul Beykoz Kavacık ofisinden alabilirsiniz burası tam yetkilidir aynı zamanda şirket ortağı Salih beyindir KAYSERİ GÜNDEM tüm dünyada okunan bir gazete olduğunu yine isbatladı dünyanın her yerinden gündem gazetesini okuyan türk halkından telefonlar almaktayız buda KAYSERİ GÜNDEM gazetesinin büyüklüğünü göstermektedir.
Teşekkürler Türkiye
SAYIN KAYSERİ HALKI VE TÜM OKUYANLAR TESADÜFEN DAHİ GİRSENİZ YADA BU SAYFAYI OKUSANIZ KIBRISA GELİN MÜKEMMEL YER ABARTMAYA GEREK YOK ÇOK GÜZEL YER GELİN DERİM BİR KIBRIS VATANDAŞI OLARAK KAYSERİDEN TARIK BEYLE İSTANBULDAN SAHİL BEY SİZE YARIMCI OLURLAR GELİN GÖRÜN
Sayın kayseri gündem gazetesi sizlere teşekkür ederiz böyle haberlerden dolayı kayserili iş adamlarının yaptığı bu girişimleri bir kayserili olarak destekleyip hemen yazlıkdan yer alacaz bizim olacak 29 yıl hemde çok ucuza teşekkür ederiz
Sayın gündem yetkilileri bu haber harika yaz geldi nereye gidecez derken cennet vatana çok ucuza gideceğiz teşekkürler sayın tarık bey devletden gelen biri olarak güven verdiğinizden bizde buradan yer alacaz
gazetenize teşekkür ederim bu haberle yazın kıbrıstayız yıllardır özlediğimiz kıbrısa sayenizde ucuza gidecez sağol tarık müdürüm yer alacaz bizde
Bu fiyat gerçekmi sudan ucuz ama tarık beye inanıyoruz ve yer istiyoruz
Değerli gündem okuyucuları fiyatlar doğru 29 yıllık 7000 tl kısa süre ve sınırlı sayıda bu bu nedenle acele edin sizler için gidip gördüm sizlerin temsilcisiyim ve elinizi çabuk tutun derim ayrıca yer almadan önce sizleri davet ediyorum gelin bakın görün alın gördüğünüzde sizde gözlerinize inanamayacaksınız TEŞEKKÜR EDERİM HEPİNİZE
TEKRAR TEKRAR TEŞEKKÜR EDİYORUM FARKINDAYIM AMA GERÇEKTEN ÇOK GÜZEL BİR İLGİ VAR.TELEFONLARIMIZ SUSMUYOR.SİZ TATİL SEVERLER BU TATİL FIRSATIYLA YANINIZDAYIZ.
DEĞERLİ MÜDÜRÜMÜZ TARIK BEY'E VE TÜM EKİBİNE SAYGILARIMIZI İLETMEYİ BİR BORÇ BİLİYORUZ.
GOLDEN BAY VE BKR DANIŞMANLIK SİZ HARİKASINIZ...
0216 331 06 78
0216 413 74 90
KAVACIK BEYKOZ İSTANBUL