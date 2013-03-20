KKTC TURİZM BAKANI KAYSERİ’Lİ YATIRIMCILARLA BULUŞTU

KKTC’de yatırım yapan Kayserili işadamı Bekir Karataş Gazetemize yaptığı açıklamada “KKTC Turizm Bakanı Sayın Ünal Üstel beyi ziyaretimizin sebebi Kısa süre içerisinde faaliyete geçecek kendimize ait olan Turistik tesislerimizin son çalışmaları ve yeni yatırımlar hakkında bilgi verdik. Bakan bey yapmış olduğumuz ve yapacağımız projelerimizde her türlü imkanların sağlanması noktasında bakanlık olarak yardımcı olacağını beyan etmiştir. Toplantıda konuşan Sayın Bakanımız en kısa zamanda Kayseri’ye bir ziyaret yapacağını, Kıbrıs’a yapılan her türlü turistik tesislerin destekçisi ve yanında olduklarını özellikle vurguladı. KKTC’ye yaptığımız ve yapacağımız yatırımlar için Firmamıza teşekkür etti. Ayrıca inşaatı tamamlanmış ancak işletme belgesi almamış 12 adet Turistik konaklama tesisini de işletmemize önermiştir. Firmamızın ciddiyetini ve samimiyetini gören sayın bakan ek yatırım yapmamız durumunda da destek olacağını ve önümüzü açacağını söyledi. Sayın Bakanımızı KKTC’de faaliyet gösterdiğimiz Golden bay turistik tesislerimize davet ettik.” Diye konuştu.

Golden Bay Turistik tesisleri Genel Müdürü M.Tarık Aydemir “Kayseri halkının temsilcisi olarak bizzat Kıbrıs’ta bulunan tesislere gidip yapmış olduğum inceleme ve tespitte anlatılanların az olduğunu tesislerin muhteşem tesis olduğunu özellikle ailelerin bir an önce yerlerini alarak bu kampanyadan yararlanmalarını öneriyorum. Bize ulaşmak çok basit 03522214446-05512345338-05330334142 telefonlarımızdan günün 24 saati arayabilecek ve Ayrıca info@bkrdanismanlik.com adresinde bilgi ve belgeleri göreceksiniz.” dedi. (CENGİZ TAŞTAN)