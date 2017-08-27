Klasik Araç Festivali başladı

Bu yıl 2’ncisi gerçekleştirilen festival nostaljik film gösterimi, ikinci gün klasik araç sergisi ve Kayseri turu ile başladı. Çeşitli etkinliklerin yer aldığı festivale 7’den 70’e birçok vatandaş katıldı. Festival kapsamında çok sayıda ilden 200’e yakın klasik aracın Talas’ta buluştuğunu söyleyen Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, “Bugün buraya her görüşten farklı illerden 150-200 klasik araç katıldı. Özellikle İstanbul, Mersin ve Adana’dan arkadaşlarımız buraya klasik araçlarını getirdi. Geçen sene ilkini yapmıştık. Bu sene 2’ncisini düzenliyoruz. Akşamda Anadolu Rock konserimiz olacak. Bu tür etkinlikler yüz gülümsetiyor, birlik ve beraberliği perçinliyor. İnsanların rahatlaması ve özellikle gençlerin sosyal medyadan, cep telefonundan kurtulup bu alana gelmesini ve rahatlamasını arzu ediyoruz. Dün nostaljik film gösterimimiz olmuştu bugün de yine klasik araçların sergisi ve gezimiz olacak. Yarın yine benzer etkinliklerimiz olacak. Çocuklarımız için de aileler alanda rahatlasın diye Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş’nin aktiviteleri olacak. Bir ailenin burada gün boyu rahat zaman geçireceği güzel bir etiklik oldu. Dışardan da olmak üzere Kayseri ve Talaslı vatandaşlarımızı festivalimize bekliyoruz” dedi.









Malazgirt Zaferi’nin yıl dönümünü de kutlayan Başkan Palancıoğlu, “Bugün ayrıca 26 Ağustos 1071 Malazgirt Zaferi’nin yıldönümü. Bu zaferimizle Türk devletinin tohumları atılmış oldu. Aynı zamanda da 26 Ağustos 1922 Büyük Taarruz’un başladığı gün. Rabbim ülkemizin birliğini ve beraberliğini bozmasın her zaman bahtını açık eylesin” diye konuştu. (Kurum Haberi)