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K.Maraş- Kayseri yolunda heyelan

Kahramanmaraş-Kayseri Karayolu 50. kilometresi Döngel köyü girişinde heyelan nedeniyle yol trafiğe iki yönlü olarak kapandı. Yamaçlardan kopan dev kayalar ve toprak yolun her iki şeridinin trafiğe kapanmasına neden oldu.

K.Maraş- Kayseri yolunda heyelan

Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş-Kayserikarayolunun 50. kilometresi Döngel Köyü girişinde sabah saat 06.45 sıralarında heyelan meydana geldi.


Kahramanmaraş Valisi Şükrü Kocatepe, yolun trafiğe kapalı olması nedeni ile araçların geçiş yapamadığını, kısa zamanda yolu tek şeritten trafiğe açmak için çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü söyledi.



KAYSERİ'DE 39 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI



Öte yandan Kayseri'de dün akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle 39 köy yolu ulaşıma kapandı.



Kayseri Valiliği'nden yapılan açıklamada, kar yağışı nedeniyle Develi ilçesine bağlı 11, Pınarbaşı'na bağlı 3, Sarız'a bağlı 20 köy ve Yahyalı'ya bağlı 5 köy yolunun ulaşıma kapandığı bildirildi.



Açıklamada, kapalı bulunan toplam 39 köy yolunun ulaşıma açılması için yol açma çalışmalarının devam ettiği de kaydedildi.

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Öte yandan, Karayolları 6. Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, kar nedeniyle Develi-Bakırdağı-Gezbeli yolu da ulaşıma kapandı. Karayolları ekipleri, yolun ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

KAYNAK AA

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Döngel KöyüKARAYOLUKayseriKahramanmaraş
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