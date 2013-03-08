Kocası Evden Attı, Çocuklarıyla Devlete Sığındı

Kayseri’nin Kocasinan ilçesine bağlı Yeşil Mahalle’de M.K. ile eşi N.K. arasında tartışma çıktı. İddiaya göre tartışmanın büyümesi üzerine M.K., darp ettiği eşi N.K. ve iki çocuğunu evden attı. Olay sonrasında polise sığınan N.K., doktor raporu alınması için Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Sağlık kontrolünden geçirilen N.K., kendi isteği üzerine iki çocuğu ile birlikte kadın sığınma evine götürüldü. (iha)

