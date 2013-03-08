Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kocası Evden Attı, Çocuklarıyla Devlete Sığındı

Kayseri’de eşi tarafından evden atılan kadın, iki çocuğu ile birlikte kadın sığınma evine yerleştirildi.

Kocası Evden Attı, Çocuklarıyla Devlete Sığındı
Kayseri’nin Kocasinan ilçesine bağlı Yeşil Mahalle’de M.K. ile eşi N.K. arasında tartışma çıktı. İddiaya göre tartışmanın büyümesi üzerine M.K., darp ettiği eşi N.K. ve iki çocuğunu evden attı. Olay sonrasında polise sığınan N.K., doktor raporu alınması için Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Sağlık kontrolünden geçirilen N.K., kendi isteği üzerine iki çocuğu ile birlikte kadın sığınma evine götürüldü. (iha)
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.