Kocasinan 20 maddeyi karara bağladı

Kocasinan Belediye Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda 20 gündem maddesi görüşüldü. Oymaağaç, Mithatpaşa, Oruçreis, Kötügöller, Sümer, Erkilet, Uğurevler, Yenidoğan, Karakimse, Talatpaşa, Cırkalan ve Turgutreis Mahallelerinin imar planları görüşülüp, karara bağlandı. Toplantıda daha sonra Kocasinan Belediyesi’ne ait Erkilet Osmangazi Mahallesi’ndeki parselin belediye tarafından emniyet hizmet binası yapılması ve bu konuda Emniyet Genel Müdürlüğü ile Kayseri Valiliği arasında protokolü imzalamak üzere belediye başkanı veya görevlendireceği kişiye imza yetkisi verilmesinin görüşülmesi kararı oy birliğiyle kabul edildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Çolakbayrakdar, şehrin her geçen gün büyüdüğüne dikkat çekerek, “Gerek şahsım gerekse Kocasinan Belediyesi olarak güvenlik güçlerinin her daim yanındayız ve destekçileriyiz. Bu kapsamda bizlerinde bir katkısı olması için emniyet hizmet binası yaparak, katkı sağlayacağız” diye konuştu.







Meclis toplantısında ayrıca Kocasinan Belediyesi Spor Kulübüne yardım talebi görüşüldü. Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü’nün yurt içi ve yurt dışında katıldığı müsabakalarda başarılar elde ettiğini hatırlatarak, “Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü bayan masa tenisi takımı hem Türkiye’de hem de Avrupa’da şampiyonluklarla dönüyorlar. Masa tenisi takımımız Avrupa Masa Tenisi Federasyonu ETTU kupasında C grubunu lider tamamlayarak bir üst tura çıktı. Daha sonra masa tenisi takımımız kıyasıya mücadele etmesine rağmen Romanya’ da 3-2 mağlup oldu. Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü sporcuları her branş da bizim yüz akımız. Çocuklarımıza daha iyi imkanlar sağlayarak, profesyonel spor yapan nesiller yetiştirmeyi hedefliyoruz.” ifadelerini kullandı. Başkan Çolakbayrakdar’ın açıklamasının ardından oylanan madde oy birliği ile kabul edildi.

Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Meclis Üyelerinin birlik beraberlik ve uyum içerisinde çalışmasının mutluluk verici olduğunu vurgulayarak meclis üyeleriyle birlikte Kocasinan’a, Kayseri’ye ve ülkemize daha iyi hizmet edebilmek adına gece-gündüz demeden çalıştıklarını vurguladı.

Çolakbayrakdar, Kasım ayı meclis toplantısında alınan kararların şehrimize ve ülkemize hayırlı olması temennisinde bulunmasıyla toplantı sona erdi. Kurum haberi