Kocasinan 4 Parseli 5.8 Milyona sattı

Başkan Bekir Yıldız, atölye yerine planlanan 16 parsel satış ihalesinden pazarlığa bırakılan 4 parseli de 2886 Sayılı İhale Kanunu’na göre Encümen huzurunda 6 alıcının katıldığı açık artırmayla toplam 5 milyon 779 bin TL’ye sattıklarını belirterek," Geçen hafta Kocasinan Belediyesi Meclis Salonu'nda yapılan ihaleye çok yoğun ilgi vardı. Ziya Gökalp' teki atölyemiz, konutlar ve sanayi arasında kaldı. Meskun mahal ile iş makineleri arasında pek uyum olmadı. Burayı taşımak için hazırlık yaptık, yeniden planlayıp 1 akaryakıt istasyonu, 16 parsel ürettik. Akaryakıt istasyonunu ve 12 parseli geçen hafta sattık. Pazarlığa bıraktığımız 4 parseli de yine Encümen huzurunda yaptığımız açık artırmayla toplam 5,8 milyon TL’ye sattık " dedi.

Yıldız, Kocasinan Belediyesi'nin düzenlediği 16 parselle 1 akaryakıt istasyonunun satış ihalesinden toplam 30 milyon lira gelir sağladığını belirterek," Akaryakıt İstasyonu Kocasinan'ın olmak üzere, parsellerden elde ettiğimiz yaklaşık 26 milyon lirayı ortağımız Büyükşehir Belediyesiyle yarı yarıya bölüşeceğiz. Bu kaynağı vatandaşımıza hizmet olarak ve yeni atölyemizin kuruluşu için kullanacağız. Alanlara hayırlı uğurlu olsun, Allah bol kazanç versin” diye konuştu.