Kocasinan 9 Bin Ağaç Dikti

Kayseri’de, hayatı kolaylaştırmak, yaşanabilir bir şehir sunmak için yoğun olarak çalıştıklarının altını çizen Başkan Bekir Yıldız, ”Ağaçlar şehirlerin akciğerleri ve vazgeçilmez ihtiyaçlarıdır. Şehrin havasını temizleyen, insanların rahat nefes alabilmesini sağlayan yeşil alanların sayısını, alanını ve buna paralel olarak ağaçların miktarını artırmaya özel önem veriyoruz” dedi.

Başkan Bekir Yıldız, Kayseri’nin yeşil alan miktarını dünya standartlarına ulaştırdıklarına dikkat çekerek” Sonbaharda 9 bin; çınar, akasya, atkestanesi, dişbudak ve çam başta olmak üzere şehir kültürüne uygun fidan aldık. Kış öncesinde bu fidanları park, bahçe, refüj ve ağaç dikmeye uygun alanlara diktik. Kasım, ağaç dikimi için en ideal zaman olduğu için her sonbaharda çok sayıda ağaç dikiyoruz, bu sonbaharda 9 bin fidanı toprakla buluşturduk. Diktiğimiz fidanların her türlü ihtiyacını karşılayıp bakımını da özenle yapıyoruz. Ağaçlarımızın korunması için vatandaşlarımızdan özellikle yardım ve hassasiyet istiyoruz” diye konuştu.