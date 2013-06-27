KOCASİNAN ASANSÖR DENETİMLERİNE TSE İLE BAŞLADI

Başkan Bekir Yıldız, Kocasinan Belediyesi sınırları içerisindeki asansörlerin denetim, bakım ve takip yetkisini bu yıl da TSE’ye verdiklerinin altını çizerek “Bölgemiz Türkiye ortalamasının üzerinde asansörlü binalara sahiptir. Sınırlarımızdaki asansörlerin yıllık periyodik muayenesi bu yıl da TSE tarafından yapılacak. İnsan hayatı parayla ölçülemez" dedi.

Başkan Bekir Yıldız şöyle devam etti;"İnsanların güvenerek bindiği asansörler de insanlar için güvenli olmalıdır. Asansörlerin bakımı, periyodik onarımı, yanlış kullananların uyarılması ve bilgilendirilmesi gibi birçok hususta gayretli çalışmalar yapıyoruz. Bu amaçla canımızı emanet ettiğimiz çok önemli bir araç olan asansörlerimizin sıhhatli, sağlam ve kaliteli olması, güvenli çalışması için denetim yetkisini TSE'ye verdik. Kocasinan Belediyesi ve TSE olarak gece gündüz işin peşinde olacağız. Asansörlerimiz sıhhatli, sağlam ve kaliteli olsun.”



TSE Kayseri Sistem Belgelendirme Müdürü Selim Ulaş da,” Uzun yıllar hizmet vermiş asansörlerde ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Asansörlerimizin sağlıklı ve güvenli kullanılabilmesi için tescil yapıyoruz. Kocasinan Belediyesi, asansörlerin güvenli olmasına özel önem veriyor. Bizden de bu güvenliği sağlamamızı istiyor. Biz önce bina sorumlularıyla görüşüyoruz, muayene yapıyoruz. Asansörlerin periyodik muayenesini yaptırıyoruz. Eğer bina yönetimi buna izin vermezse her türlü sorumluluğu üstlenmiş oluyor. O zaman idaremiz de yönetmelikle güvenli olmayan asansörü kullanım dışı bırakıyor. Asansörün eksiklerini üzerindeki farklı renkteki etiketlerle belirtiyoruz. Bölgemizde asansör denetimleri başladı. Kullanıcılardan dikkat ve azami hassasiyet rica ediyoruz ” şeklinde bilgi verdi.