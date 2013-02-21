Kocasinan Atölye İhalesine Verilen Teklifler

Ziya Gökalp'teki mevcut atölyenin konutlar ve sanayi arasında kalması nedeniyle taşıdıklarını belirten Başkan Bekir Yıldız," Mevcut atölyemizi yeniden planlayıp ürettiğimiz parselleri satarak yapacağımız atölyenin hem yerini satın aldık hem de yapım maliyetini çıkardık. 180 iş günü içinde yeni atölyemiz İnşallah tamamlanmış olacak" dedi.

Kocasinan Belediyesi yeni atölyesinin yapım ihalesi Başkan Yardımcısı Mustafa Haspaylan yönetiminde Meclis Salonu'nda yapıldı. 38 bin metrekarelik bir alana kurulacak yeni atölyenin yapım ihalesine katılan firmaları bilgilendiren Haspaylan," Bu ihale kapsamında atölye binası, kaporta-kaynak-boyahane, ambarlar, hizmet binası, hangarlar, yıkama-yağlama kompleksleri aynen taşınacak. Personel için sosyal tesisler ve bahçe duvarı yapılacak. İki tane 15'er tonluk, bir de 5 tonluk asma tavan vinci yeni yapılan yere taşınacak. Mimar, mühendis, elektrik, makine ve inşaat mühendisi bulundurma mecburiyetiniz var. 180 işgününde atölyeyi tamamlamış olacaksınız. Fiyat farkı ödememiz olmayacak. Şimdiden hepinize hayırlı olsun, başarılar dileriz ” şeklinde konuştu.

Zarfların açılmasından sonra yaklaşık maliyetin 4 milyon 655 bin 623 lira olduğunu açıklayan Haspaylan,"Dosyaları bakıp, inceleyeceğiz. Eksikleri varsa görüşeceğiz. En sonunda komisyon olarak vardığımız kararı sizlere duyuracağız. Katıldığınız için teşekkür ederiz" diyerek ihaleyi sonlandırdı.

İhaleye katılan inşaat firmaları ve teklifleri şöyle: Soylu 3 milyon 424 bin, Çakıroğlu 3 milyon 674 bin 400, Ersel 3 milyon 463 bin, Mustafa Cingöz 3 milyon 989 bin, Betaş 4 milyon 459 bin, Kule 3 milyon 550 bin, Furkan 3 milyon 560 bin, Fahri Taban Güven 3 milyon 113 bin, Hüsrevoğlu 3 milyon 685 bin, Murat Sungur 2 milyon 838 bin, Efendi Uzun 3 milyon 222 bin, Kahraman 3 milyon 870 bin, Aslantaş 3 milyon 305 bin ira.