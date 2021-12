KOCASİNAN BELEDİYESİ KIŞA HAZIR

Başkan Çolakbayrakdar, vatandaşların kış mevsimini daha rahat geçirmeleri için gerekli tüm önlemleri aldıklarını ve bu doğrultuda 4 bin 500 ton tuzun hazır beklediğini söyledi. Belediye araçlarının bakımının yapılarak, kış için hazır hale getirildiğine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, “Araçlar kış şartlarına uyum sağlayacak şekilde bakım ve onarımdan geçirildi. Fen İşleri, Temizlik İşleri ve Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, kış aylarında olası soğuk ve yağışlı havaya karşı tüm önlemlerini aldı. Bu önlemler içerisinde greyder, yol tuzlama araçları, kamyonlar, kaldırım temizleme araçları var. Ayrıca depomuzda mevcut buzlanmaya karşı kullanılacak olan 4 bin 500 ton tuzumuz hazır. Yaşanabilecek olası buzlanma olaylarına karşı gereken tüm önlemler alındı. Bütün hizmetlerimizde olduğu gibi kar temizleme çalışmalarımızda da önceliğimiz vatandaşımızın güvenliği ve memnuniyetidir. Hemşehrilerimin daha temiz ve daha sağlıklı bir kış geçirmeleri için çalışmalarımızı aralıksız sürdürmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“KIŞ TEDBİRLERİNİ İHMAL ETMEYİN”

Başkan Çolakbayrakdar, ayrıca kış lastiği konusunda ve soğuk havaya karşı kış mevsiminde olası karbon monoksit zehirlenmeleri hususunda vatandaşlara uyarılarda bulundu. Başkan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti: “Havaların soğumasıyla birlikte, ısınma ihtiyacını karşılamak için soba ve doğalgaz kullanımı artmaktadır. Bu durum gerekli tedbirlerin alınmaması halinde karbon monoksit gazı zehirlenmesi tehlikesini de beraberinde getirmektedir. Olası baca tıkanmalarına veya alçak basınçlı havalarda karbon monoksit gazı zehirlenme vakalarına karşı basit önlemlerle üzücü olayların önüne rahatlıkla geçilebilir. Ayrıca araç sürücüleri uyarıları dikkate alarak, araçlarına kışlık lastiklerini takmadan yola çıkmamalıdırlar. Hemşehrilerimizin can güvenliği bizim için her şeyden önce gelir”.

Başkan Çolakbayrakdar, kış mevsimi nedeniyle meteorolojik bilgileri de göz önünde bulundurarak gerekli her türlü hazırlığı tamamladıklarını sözlerine ekledi.