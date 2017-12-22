Kocasinan Belediyesi’nden zimmet açıklaması

Kocasinan Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamada şu bilgilere yer verildi: “Belediyemize 12.12.2017 tarihinde yapılan bir şikayet neticesinde 40 bin Türk Lirası bedelli bir evrakın sahte olduğunun tespit edilmesi ile Belediyemiz tarafından Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuş olup, şu an için tespit edilen bir adet evrak bulunmaktadır. Ayrıca kurumumuzca ilgili personel hakkında disiplin soruşturması açılmış olup, personel görevden uzaklaştırılmıştır. Olayla ilgili detaylı inceleme ve detaylı idari soruşturmamız devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”



Veznedarın usülsüzlüğü

Bilindiği gibi, Kocasinan Belediyesi Emlak Müdürlüğü’nde veznedar olarak çalışan M.E.’nin, inşaat firmalarından alınan harç paralarında usulsüzlük yaparak zimmetine 5 milyon lira geçirdiği iddia edilmişti.

Kurum Haberi