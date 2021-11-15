KOCASİNAN'DAN SEYRANİ'YE YENİ ÇEHRE Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kentsel Dönüşüm Projesi’nin devam ettiği Seyrani Mahallesi’nde çevre düzenleme, park ve yol çalışmalarını yerinde inceledi. Dönüşümle birlikte bölgeye daha konforlu yollar kazandıracaklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, vatandaşların daha güzel bir ilçede yaşamaları için yoğun gayret sarf ettiklerini söyledi.



Hafta sonu Seyrani Mahallesi’ni adım adım gezerek, saha çalışması gerçekleştiren Başkan Çolakbayrakdar, yapımına başlanan 4 ana aks ile çevre düzenlemesi çalışmalarını kontrol etti. Dönüşümle birlikte Kayseri’de yaşayan tüm vatandaşların memnuniyeti ve yaşam kalitesini artırmayı hedeflediklerine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, kentsel dönüşümle bölgenin ihtiyacı olan yol, park ve yeşil alan gibi sosyal donatıların yapılacağını ve Kayseri’ye yakışır yeni çehresi ile Seyrani’nın daha güzel olacağını vurguladı.

Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Kentsel dönüşümle birlikte Seyrani Mahallemizde çevre düzenleme, altyapı ve yol çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Mevsim şartları elverdiği sürece bölgede çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Vatandaşlarımızın bu kışı daha huzurlu ve daha konforlu geçirmeleri için yoğun bir tempoda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Kentsel dönüşüm bölgesi olması dolayısıyla yeni yapılaşma ve yeni ihtiyaçların olduğu bölgedeyiz. Yol, park ve çevre düzenleme gibi çalışmaları en kısa sürede tamamlamaya çalışacağız. Vatandaşlarımızın daha konforlu Seyrani ’de yaşamaları için kentsel dönüşüm çalışmalarını etap etap yaparak, daha güzel bir çevre sunacağız. Yapılan çalışmaların hayırlı olmasını diliyorum”.

Başkan Çolakbayrakdar, Seyrani ’de dönüşüm tamamlandığında yeşil alanları, yeni yolları, oyun parkları ve sosyal çevresi ile daha güzel olacağını sözlerine ekledi.



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