Kocasinan, ikram çeşmesiyle gönüllere aktı 

“Unutulmaması gereken değerlerimizi vatandaşlarımızla buluşturuyoruz.” diyen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, geçmişten günümüze kadar gelen geleneksel lezzetleri Kocasinan’da yaşattıklarını belirterek, “Kültürümüzü her zaman canlı tuttuk ve geleneklerimizi yaşatabilmek adına hassasiyet gösteriyoruz. Bu çerçevede Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğümüz bünyesindeki İkram Çeşmesiyle vatandaşlarımıza çeşitli ikramlarda bulunuyoruz. Vatandaşlarımıza özellikle kış aylarında geleneksel bir lezzet olan salep ikram ederken Ramazan Ayında ise Ramazan şerbetiyle Osmanlı geleneğimizi yaşatıyoruz. Ayrıca her sabah hastane önünde hasta yakınlarına ve Cuma günlerinde ise farklı camilerimizde cemaatimize sıcak çorba ikramında bulunuyoruz. İkramlarımızdan vatandaşlarımızın hoşnut kalması bizi ziyadesiyle mutlu ediyor.” ifadelerini kullandı.







Vatandaşlar ise Kocasinan Belediyesi’nin ikramlarından çok memnun kaldıklarını ifade ederek, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.

Kurum Haberi