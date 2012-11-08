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Kocasinan, Matbaacılar Sitesi Kavşağını Yeniliyor

Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, Matbaacılar Sitesi önündeki Karaçayır Caddesi’ni genişletirken kavşağı da yeniden düzenlemeye başladıklarını söyledi.

Kocasinan, Matbaacılar Sitesi Kavşağını Yeniliyor
Ziya Gökalp ve Yenidoğan Mahallesi’ni birbirine aktaran Karaçayır Caddesi’ni imar planına uygun hale getirdiklerini vurgulayan Başkan Bekir Yıldız, “Bu bölgede nüfus ve trafik yoğunluğu arttığı için kavşağın ve bağlantı yollarının da yeniden düzenlenmesi ihtiyacı doğdu. Ukome uzmanlarıyla yaptığımız görüşmeye uygun olarak özel proje hazırlatarak uygulamaya başladık.” dedi.
Yaklaşık bin metre uzunluğundaki Karaçayır Caddesi’nin alt yapı çalışmalarının tamamlanarak stablize serilmesine başladıklarının altını çizen Başkan Bekir Yıldız,” Karaçayır Caddesi’yle birlikte yaklaşık 5 bin metrekarelik kavşağı da yeniden düzenliyoruz. Bölgenin nüfusu ve trafik yükü artınca yenilenmesi için çalışmalara başladık.” şeklinde konuştu.
Başkan Bekir Yıldız, bin metre uzunluğunda ve 15 metre genişliğindeki Karaçayır Caddesi’yle Matbaacılar Sitesi önündeki kavşağın kar düşmeden tamamlanması için yoğun gayret gösterdiklerine dikkat çekerek yenileme işlemleri için 875 bin lira harcama yapacaklarını kaydetti.
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