KOCASİNAN MECLİSİ’NDE TRAFO SERZENİŞİ

Kocasinan Belediye Meclisi gündeminde bulunan konuları görüşüp karara bağlamak amacıyla Ahmet Çolakbayrakdar başkanlığında toplandıKocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar yönetiminde gerçekleştirilen meclis toplantısında, gündemde bulunan 21 madde görüşüldü.Başkan Çolakbayrakdar, gündem maddeleri arasında yer alan Mithatpaşa Mahallesi Kentsel Dönüşüm projesi hakkında bilgiler vererek, Mithatpaşa Mahallesinin de kentsel dönüşümle beraber bir cazibe merkezi haline geleceğini vurguladı.Kocasinan Belediyesi Temmuz Ayı meclis toplantısında gündemde bulunan toplam 21 madde görüşülerek karara bağlandı.Kayseri ve Civarı Elektrik T.A.Ş’nin bazı mahallelerde trafo yeri planlaması talebinin görüşüldüğü toplantıda MHP Meclis üyesi Kazım Yücel, söz konusu yerin bedelsiz olarak verilmesine itiraz etti. Yücel, “Kamu yararına veriyoruz dediğimiz yerler artık şahıs malı olmuş. Biz şahıs mallarına veriyoruz. Onlarda bize ücretli elerktirk veriyorlar. Ama biz onlara hala onlara arsa tahsisini bedelsiz yapıyoruz. Mahallelerdeki trafoları hesapladığımızda tam 30 bin metrekare alanı ücretsiz tahsis etmiş oluyoruz. Diğer merkez ilçeleri de hesaplarsanız 100 bin metrekareye ulaşıyor bu rakam. Yani 10 milyon doları bu şirketlere ücretsiz veriyoruz. Onlarda bize elektriği satıyor. Çünkü artık devlet şirketi olmaktan çıkmış şahıs şirketleri olmuştur. Biz grup olarak bu yasanın değişmesini istiyoruz.” diye konuştu.Diğer yandan toplantıda Altı Nokta Körler Derneği Kayseri Şubesinin 52 adet tekerlekli baston talebi de görüşülerek destek noktasında oy birliğine varıldı.