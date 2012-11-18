Kocasinan Personeline Mutlu Olma Semineri

Başkan Bekir Yıldız, Kişisel Gelişim Uzmanı Asım Yekeler’in belediye personeline “Mutlu Olmanın Yolu” konulu bir seminer verdiğinin altını çizerek,”Personelimiz gerçekten çok yoğun çalışıyor, işinde büyük gayret gösteriyor. Zaman içinde kendi kişisel sıkıntılarının da birikmesiyle bazı durumlarda birikmeler olabiliyor. Bu sıkıntıların aşılması konusunda uzmanlar tavsiyelerine kulak vermek, öğütlerini dinlemek gerekiyor. Biz de personelimize fayda sağlayacağını düşünerek bu tür seminerler alıyoruz” dedi.

İnsanın doğumdan ölüme kadar her gün bilgi duvarına bir tuğla koyması gerektiğini belirterek konuşmasına başlayan Asım Yekeler,” Bir gün öğrenci bir gün öğretmen olacağız. Doksan yaşındaki dedemize bir şeyler öğreteceğiz, yedi yaşındaki çocuktan bir şeyler alacağız. Eğer mutluluk sadece para olsaydı, İsveç ve Norveç’te kişi başına milli gelir 40.000 doların üzerinde, ama en çok intiharlar orada. Hani para mutluluk getiriyordu. Para tabi ki olmazsa olmaz bir ihtiyaçtır. Fakat her şey değildir. İnsan olarak çok kıymetliyiz çok özeliz. Böyle algıladığımız zaman gerçekten mutluluk adına önemli bir iş yapmış oluruz. İçinde insan, hayvan ve bitki sevgisi olmayan insan eksiktir. Sizin en hayırlınız insanlara faydalı olandır, diyor inancımız. Bu nedenle mutlu olmada öncelikle birinci hedefimiz insandır” şeklinde bilgiler verdi.