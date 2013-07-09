KOCASİNAN VE KİMSE YOK MU İFTAR ÇADIRI KURDU

Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, Yeşil Mahalle’de klasik hale gelen iftar çadırını bu Ramazan da kuracaklarını söyledi.

Kimse Yok Mu Derneği'yle işbirliği içinde Kocasinan Belediyesi’nin iftar çadırını geleneksel hale getirdiklerini vurgulayan Başkan Bekir Yıldız, bu yıl Yeşil Mahalle’deki Mehmet Soyışık İlköğretim Okulu Bahçesi'nde 9 Temmuz 2013 Salı gününden itibaren Ramazan boyunca iftar yemeği vereceklerini belirtti.

Sancaktepe, Boztepe, Oruç Reis, Hilal, Mithatpaşa, Mahallesi’ni de içine alan bir bölge aşevi tarzında iftar çadırı kurulacağını vurgulayan Başkan Bekir Yıldız, “İftar çadırında ev sahipliği yapmak isteyen hayırseverlere de yardımcı olacağız. Ramazan’da gönüller yumuşuyor, paylaşma, cömertlik duyguları, istekleri artıyor. İhtiyaç sahiplerine eller daha hızlı uzanıyor. Kayseri, zaten iftar sofrası kurma ve ihtiyaç sahiplerine ulaşmada önemli geleneklere sahiptir. Kocasinan Belediyesi olarak buna öncülük ediyoruz. Kimse Yok mu Derneği'yle birlikte bu yıl da iftar çadırı kurmanın huzurunu yaşıyoruz. Emeği geçen arkadaşlara teşekkür ederim” şeklinde konuştu.