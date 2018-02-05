Kocasinan ve Melikgazi Meclisleri toplandı

Kocasinan Belediye Meclis Salonunda Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar yönetiminde gerçekleştirilen toplantıda 14 gündem maddesi görüşüldü.



Toplantıda Cırgalan, Erkilet Zade, Yavuz Selim, Pervane, Şeker, Erkilet General Emir ve Alsancak Mahallelerinin imar planları görüşülüp karara bağlandı.



Toplantıda Gayrimenkul Satış komisyonuna MHP’li Şevki Dursun görevlendirilirken, 2018 mali yılında belediye zabıta personeline ödenecek olan maktu fazla çalışma ücreti de 487 TL olarak kabul edildi.



Mülkiyeti belediyeye ait olan Ahi Evran, Uğurevler, Mithatpaşa, Saraybosna, ve Kötügöller Mahallelerindeki mülkleri kat karşılığı olarak encümen tarafından ihale edilmesi karar bağlanırken, Elagöz Mahallesinde mülkiyeti belediyeye ait olan Camii yanındaki plansız alanın Camii’nin müştemilatı olarak kullanılmak üzere 10 yıllığına bedelsiz olarak müftülüğe tahsis edildi.



Melikgazi Meclisi 29 maddeyi görüştü



Melikgazi Belediye Meclisi de Şubat Ayı toplantısında 29 maddeyi görüşerek karara bağladı.

Belediye Meclislerinin yatırım ve hizmetlerin karar mercisi olduğunu vurgulayan Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yine tarihi mekanların onarımı, eğitime destek, spor kulüplerine maddi yardım ve sağlık yatırımları gibi maddeler bulunduğunu belirterek şunları söyledi;

“Melikgazi İlçesinin örnek ve referans belediye olmasında en büyük katkının almış olduğu kararlar ile yatırımları yönlendiren ve şekil veren Belediye Meclisidir. Bu açından Melikgazi Belediye Meclisi çalışmaları yönlendirmekte, önünü açmakta ve gelişmeyi teşvik etmektedir.”

Başkan Dr.Memduh Büyükkılıç, Belediye Meclisinde alınan kararların hayırlı olması dileğinde bulunduğunu sözlerine ekledi.



Haber- Fotoğraf: Tuba Köksal / Kurum Haberi

