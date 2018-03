Kocasinan’da 5 milyonluk zimmet iddiası

Kayseri Star Haber’den Ali Altundaş’ın haberine göre Kocasinan Belediyesi Emlak Müdürlüğü’nde veznedar olarak çalışan M.E, iddiaya göre inşaat firmalarının belediyeye ruhsat için ödediği harçlarda usulsüzlük yaptı. Veznedar inşaat firmalarında çalışan personellerle işbirliği yaparak hem belediyeyi hem de müteahhitleri zarara uğrattı.







400 bin liralık harcı 50 bin lira gösterdi

İnşaat firmalarının belediyeye ödediği yapı izin harcının tahsilini yapan M.E, iddiaya göre üç nüsha olarak kestiği makbuzun belediyede kalan birinci ve üçüncü nüshalarına 50 bin, inşaat firmasına verilecek olan ikinci nüshasına ise 400 bin lira yazdı. Ruhsat için belediyede 50 bin lira alınmış olarak görülürken inşaat firması ise 400 bin lira ödediğini zannetti. M.E 350 bin lirayı ise inşaat firmasının personeli ile paylaştı. Bu şekilde birçok usulsüzlük yapan veznedar M.E yaklaşık 5 milyon lirayı zimmetine geçirdikten sonra ücretsiz yıllık izine ayrıldı. İnşaat firmalarında çalışan personellerin de zimmetlerine geçirdiği paralarla toplamda 5 milyon liralık haksız gelir elde edildiği ileri sürüldü.



Yapmayı planladığı bir apartmanın projesinde değişikliğe giden Ayhan Y. adlı bir müteahhit firmasına kesilen 400 bin liralık faturayla belediyeye gitti. Teknik değişiklik yaptırmak isteyen müteahhidin verdiği 400 bin liralık makbuzun belediyedeki karşılığında 50 bin lira çıkması üzerine patlak veren olay sonrası belediye durumu polise bildirdi.



İçişleri Bakanlığı müfettişleri hesapları inceliyor

Veznedar M.E ‘nin zimmetine para geçirdiğinin anlaşılması üzerine MASAK belediyenin emlak müdürlüğünde çalışma başlattı. Kocasinan Belediyesi ise Veznedar M.E ‘yi açığa aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatan Kayseri polisi ise M.E’nin inşaat firmalarındaki işbirlikçilerini tespit etmek için çalışma başlattı. Kocasinan Belediyesi’de 2015 yılına kadar olan tüm ruhsat, hafriyat ve inşaat raporu gibi işlemler geriye dönük olarak mercek altına aldı.



7 rezidansı var

Hem belediyenin gelirini hem de birçok inşaat firmasının parasını zimmetine geçiren Veznedar M.E ‘nin 7 rezidansının olduğu ileri sürüldü. Üzerindeki mal varlığının bir kısmını eşinin üzerine yaptığı öğrenilen M.E ‘nin olayın ortaya çıkması durumunda mallara el konulmaması için de eşinden boşandığı öğrenildi.