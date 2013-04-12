Kocasinan'da Aslan Payı Yatırımlara

Başkan Bekir Yıldız, 2012-2016 yıllarını kapsayan stratejik plandaki amaç, hedef, faaliyet ve projelere uygun olarak bütçe hazırladıklarını belirterek,"125 milyon liralık bütçenin yüzde 63,1'ine karşılık gelen 78,9 milyon liralık kısmını yatırıma ayırdık" dedi.

Hayatı kolaylaştırmak, yaşanabilir bir şehir sunmak için çalıştıklarını vurgulayan Başkan Bekir Yıldız,” 125 milyon liralık gelir bütçesinin personel maaşları ve zorunlu cari harcamalar haricinde yatırım kalemlerini oluşturan Fen İşleri, İmar ve Şehircilik, Makine İkmal, Park Bahçeler ve Hukuk Müdürlüğü'nün yaklaşık 80 milyon liralık bütçelerini yatırım için kullanacağız” şeklinde konuştu.

Kocasinan Belediyesi'nin Türkiye’nin borçsuz ender belediyelerinden biri olduğuna dikkat çeken Başkan Bekir Yıldız,” Hayali olmayan, gerçekçi bir bütçe hazırladık. Toplayacağımız 125 milyon liralık gelir kaynağını, israf etmeden İnşallah şehrimizin ve vatandaşımızın ihtiyaçlarını giderecek şekilde kullanacağız” dilekleriyle sözlerini tamamladı.